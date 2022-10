Autunno sul monte Ortigara, escursione in Altopiano

Con partenza da piazzale Lozze, saliremo dapprima al sacello e all'area del monte omonimo, importante saliente italiano durante gli scontri del monte Ortigara e dal quale si può ammirare tutto il campo di battaglia. Durante la salita saremo immersi nell'alternarsi dei colori d'orati dei Larici che contrastano con il verde scuro dapprima degli Abeti e poi del Pino mugo Anziché seguire la direttissima per monte Ortigara, percorreremo parte della prima linea italiana sino a raggiungere le immediate retrovie del REI per seguire poi le vie d'attacco seguite dai soldati italiani, sino ad oltrepassare la terra di nessuno. Un sentiero porterà quindi fino al ciglio settentrionale dell'altopiano (spettacolare vista aerea sulla Valsugana) e da questo punto si entra direttamente all'interno delle trincee austroungariche sino a salire in vetta all'Ortigara. Dopo una sosta ristoratrice, ci si sposta verso i cippi commemorativi prima di riportarci al punto di partenza seguendo il cosiddetto "itinerario tricolore".

Non mancheranno nozioni di carattere naturalistico oltre che storico e incredibili paesaggi lunari dovuti alla natura carsica del territorio.

Autunno sul MONTE ORTIGARA, escursione guidata

sabato 12 novembre 2022, Altopiano di Asiago



RITROVO: ore 9:00 Baita Le Melette c/o parcheggio nord Sciovie LeMelette -Gallio- strada di Campomulo

DURATA ESCURSIONE: giornata intera

DIFFICOLTA': *** impegnativa

DISLIVELLO: 700 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio (strada in parte a fondo naturale a tratti sconnessa. Con normale vettura e limitata velocità non ci sono problemi di percorrenza. Non adatta ad autovetture sportive troppo basse).

PRANZO: al sacco, abbondante acqua

INTERESSE: Storico, Ambientale e Paesaggistico

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.it

--------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE:

Adulti: 25€

Ragazzi sotto i 15 anni: 15€

GUIDE ABILITATE:

Filippo Menegatti

Amm del Collegio Guide Alpine del Veneto e International Mountain Leader

--------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205 con scritto nome cognome

---------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- almeno 2 litri di ACQUA

- cappello o bandana

- k-way

- protezione solari e occhiali da sole