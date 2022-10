Autunno in collina: sei appuntamenti alla scoperta del territorio scledense

Sei appuntamenti tra passeggiate, escursioni e laboratori dedicati ad adulti e bambini per scoprire il territorio collinare, da ottobre a dicembre. È la nuova proposta del Comune per conoscere da un punto di vista nuovo la natura e i paesaggi di Schio. Dopo l'edizione estiva, ora prende il via un programma di iniziative a cui faranno da cornice i colori dell'autunno.

Si comincia sabato 8 ottobre con una dolce nel Giardino dei Sogni di Monte Magrè, dove grazie a un esperto botanico si potranno scoprire le varietà arboree ospitate in questo suggestivo angolo verde. Il punto di ritrovo è al parcheggio del cimitero di Magrè in via Asolo alle ore 14. (Per info e prenotazioni info@metaitalia360.it oppure 3295935471).

Il secondo appuntamento, invece, è in cartellone sabato 21 ottobre (dalle 14) per una breve escursione da Magrè a Contrà Rive di Magrè, dove negli spazi della Fattoria Roversa l'autore Stefano Ramazzotto presenterà il suo libro "Antichi segreti", un giallo ambientato in Val Leogra. (Info e prenotazioni www.biosphaera.it oppure 04451716489)

Si prosegue domenica 23 ottobre con un'altra passeggiata tra i boschi di Sant'Ulderico per scoprire come la natura si prepara all'inverno. Si raccoglieranno anche un po' di castagne che saranno cucinate insieme a fine escursione. Il punto di ritrovo è alle 9.30 davanti alla chiesa di Sant'Ulderico. (Info e prenotazioni info@cooperativaecotopia.it oppure 0445641606).

Sabato 12 novembre, poi, è previsto un appuntamento interamente dedicato ai più piccoli con una passeggiata attraverso la Valletta e il Castello di Schio, dove verranno raccolti i materiali per le tradizionali lanterne di San Martino, che saranno realizzate dai bambini in mezzo ai boschi. La partenza è alle 14.30 da piazza Falcone Borsellino. (Info e prenotazioni www.biosphaera.it oppure 04451716489).

Una piacevolissima escursione tra prati, pascoli e boschi della splendida località di San Rocco di Tretto è in programma per domenica 4 dicembre, sempre accompagnati da una guida naturalistico ambientale. Il punto di partenza è davanti alla chiesa di San Rocco alle 9.30. (Info e prenotazioni info@cooperativaecotopia.it oppure 0445641606).

La rassegna di passeggiate in collina si chiude sabato 17 dicembre con un altro appuntamento dedicato ai bambini: una caccia al tesoro nei boschi attorno all'abitato di Monte Magrè seguita da un laboratorio creativo natalizio. L'inizio è per le 14.30 nel parcheggio della trattoria Da Bocale. (Info e prenotazioni www.biosphaera.it oppure 04451716489).

Maggiori dettagli sugli appuntamenti su www.visitschio.it