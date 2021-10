Autunno...a passo d’alpaca

Prezzo non disponibile

Una facile passeggiata in compagnia dei nostri amici alpaca partendo dal centro di Enego per conoscere di più di questi animali e per godere della loro simpatia.

In collaborazione con alpaca e lama di A&A Alpaca e Allevamento Silpaca, si percorrono le vie del centro entrando poi nel cuore dei boschi e dei prati dell'Altopiano così da conoscerne le meraviglie durante la stagione autunnale.

Durante la passeggiata verranno mostrate molte tracce degli animali selvatici che si preparano al letargo e ci si immergerà tra le piante che in questo periodo si trasformano in una variopinta tavolozza di caldi colori.

Domenica 17 Ottobre 2021 dalle 10.00 alle 12.00

Passeggiata guidata autunnale in compagnia degli Alpaca con Asiago Guide

META: Centro e Contrade di Enego - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Evento organizzato in collaborazione con A&A Alpaca e Allevamento Silpaca.

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

ll percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e si sviluppa tra strade asfaltate (contrade di Asiago), strade sterrate e sentieri di montagna, con un dislivello in salita inferiore ai 100 m. Non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca e una merenda per i bambini, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 15€ a persona per il trekking guidato con gli alpaca, 10€ per i bambini dai 5 ai 15 anni.

Età consigliata +5..

RITROVO: ai Giardini di Piazza San Marco, Enego. di fronte all’alloggio degli alpaca.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 ( WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com