Stelle Cadenti 2020 - tutti gli eventi in questa romantica notte

Guarda una stella cadente, esprimi un desiderio. Così ci dicevano da bambini. Che ci si creda o no, la notte di San Lorenzo non perde mai il suo antico fascino.

Per chi volesse andare un po' oltre allo spicchio di cielo che vede dal balcone, ecco qualche suggerimento per godersi appieno lo spettacolo. Sicuramente il punto migliore è lontano dalla città.

Vengono comunemente indicate come “Lacrime di San Lorenzo” perché nel XIX secolo il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno in cui viene ricordato il santo. La tradizione vuole che le meteore siano che lacrime versate durante il suo supplizio e che vagano nei cieli, scendono sulla terra nel giorno in cui il santo morì. Ma c'è anche un’altra storia che racconta che queste stelle cadenti siano i fuochi su cui arse vivo il Santo.

Secondo una credenza ancora molto diffusa si ritiene che un desiderio espresso nel momento in cui si vede nel cielo una stella cadente possa essere esaudito nel più breve tempo possibile.

San Lorenzo, dove vedere le stelle cadenti a Vicenza

Sabato 8 agosto

Calici Di Stelle - Cantina Vini Nani Nanto



Tenuta Castello di Rubaro Vini Nani 1967 vi aspetta per Calici di Stelle Movimento Turismo del Vino Italia Movimento Turismo Vino Veneto La serata sarà accompagnata da musica, degustazioni dei vini con tour tra i vigneti con sciabolata sotto le stelle, accompagnati da pizze e dolci del Panificio Rossi Federico di Gambellara e formaggi e speck di Asiago di Fiordimaso - Latterie Venete 1887.

Evento organizzato da Vini Nani 1967

sabato dalle ore 18:00 alle 24

Via Degora 34 Nanto - tel. 0444 638226

Rifugio Campogrosso - A tu per tu con le stelle

Osservazioni astronomiche con la guida degli esperti del MUSE - Museo delle Scienze, Trento.

Grazie a potenti telescopi ed alla guida di esperti operatori, le finestre dell’Universo si aprono per tutti. Il ritrovo è alle 21.15 davanti al Rifugio Campogrosso.



sabato dalle ore 21:30 alle 23:30

Rifugio Campogrosso

Località Campogrosso, 36076 Recoaro Terme, Veneto

Per info e prenotazioni:

Rifugio Campogrosso 0445 75030

Lusiana Conco - Tramonto e Stelle cadenti

Il consueto appuntamento con la passeggiata ammirando tramonto e stelle cadenti da un bellissimo punto d 'osservazione , il monte Corgnon di Lusiana con la sua vista 360' sulla volta celeste. Il nostro esperto Loris ci raccontera` il percorso delle Perseidi e ci descrivera `le varie costellazioni e pianeti.

Un 'occasione stellata da non perdere!!! Cammineremo passando tra le antiche contrade ed i boschi di Lusiana ed una volta raggiunta la cima del monte Corgnon ammireremo il tramonto verso il Pasubio, chi lo desidera sessione di Stretching al tramonto. Da questo punto ci piazzeremo per ammirare le stelle cadenti.

Dettagli

PERCORSO facile adatto a tutti con una leggera salita al monte Corgnon

LUNGHEZZA 7km

DISLIVELLO 150mt

DURATA h.2.30 di persorso e poi pausa cena al sacco ed 1h di osservazione alla volta celeste

1 PUNTO DI RITROVO h17.45 a Marostica via Gb Busatta al parcheggio adiacente alla scuola d'imfanzia Maria Teresa di Calcutta (strada che da Marostica va verso Vallonara)

2 PUNTO DI RITROVO

h.18.30

davanti chiesa di Lusiana ci sono parcheggi a fianco ,lungo la strada

OCCORRENTE scarponcini o scarpe da trekking, bastoncini, torcia, tappettino o telo per sedersi o sdraiarsi per ammirare le stelle, giubettino o felpa.

CENA al sacco

INFO. ed adesioni per l"evento

DORIS 3923542447

FLAVIO 3664169094

Tramonto e Stelle cadenti

sabato dalle ore 18:30 alle 22:00

Lusiana Conco

Monte Corno - Escursione notturna con i rievocatori in uniformi storiche

Il bosco che circonda la piana di Granezza custodisce ancora oggi ricordi, manufatti e testimonianze di uno dei più grandi avvenimenti della storia dell'uomo: la Prima Guerra Mondiale.

Rivivremo i fatti di allora con una suggestiva visita dove al fascino di un'escursione notturna si aggiungeranno le storie e i luoghi che visiteremo. Con la partecipazione straordinaria dei Caimani del Piave, rievocatori in uniformi storiche.Sarà una serata molto emozionante!!

Escursione notturna"They Shall Not Grow Old" con i Caimani del Piave

Evento organizzato da Museo Diffuso di Lusiana

sabato dalle ore 20:45 alle 23:15

Monte Corno, VI

Museo Diffuso di Lusiana Tel. 0424 407264

FORTE CORBIN - Aspettando S. Lorenzo

Apertura serale con visita guidata al tramonto e cena all’imbrunire e contemplazione delle stelle da una posizione ideale priva di inquinamento luminoso.

Programma:

ore 18.00 visita guidata del forte

ore 19.30 cena con menù fisso (pastasciutta, piatto tipico polenta+sopressa+formaggio, acqua, vino, dolce e caffè)

ore 21.00 luci spente e naso all’insù per osservare le stelle cadenti ed esprimere i vostri desideri più segreti.

Quota di partecipazione €20, comprende visita con guida e cena.

Posti limitati,PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando al 349.2685543.

Evento organizzato da FORTE CORBIN

sabato dalle ore 18:00 alle 23:30

FORTE CORBIN via Granatieri del Cengio, Roana

Lacrime di San Lorenzo all'Ossrvatorio di Nove

In occasione dell'arrivo delle stelle cadenti di San Lorenzo l'osservatorio organizza, in collaborazione con la cooperativa Goccia Social Sport e con il patrocinio del Comune di Nove, una serata dedicata all'osservazione della volta celeste ed alla musica.

sabato dalle ore 20:30 alle 23:30

Osservatorio astronomico Nove - VI

Via Nodari n° 13, Nove, Veneto