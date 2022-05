Omaggio a Claudio Scimone con Bepi De Marzi

Interi € 20 Ridotti € 15 (over 65; under 18) Studenti € 7 (Conservatorio e Università) Bambini € 7 (under 12) €20,00

Il 10 maggio alle ore 20,30 il Teatro Olimpico rende omaggio al Maestro Claudio Scimone, fondatore dell’Orchestra de I Solisti Veneti che vanta il suo debutto il 29 ottobre del 1959, proprio all’Olimpico.

Scimone, uomo illuminato, grande umanista e raffinato intellettuale, era membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza. In virtù di questa sua prestigiosa carica, l’omaggio che l’Accademia Olimpica, unitamente ai Solisti Veneti -ora diretti dal Maestro Giuliano Carella, suo erede di bacchetta- gli organizza alle 20.30, sarà ulteriormente impreziosito dagli interventi dei Maestri Bepi De Marzi e Cesare Galla.

Anch’essi olimpici, i Maestri introdurranno il concerto con una conversazione dedicata al loro grande amico Claudio Scimone.

Un rientro in grande stile quello dei Solisti Veneti che mancavano dall’Olimpico di Vicenza dal 2017, quando si esibirono ancora diretti ancora dal loro Fondatore.

Poche parole sui relatori della serata: Giuseppe De Marzi, detto Bepi, è nato nel 1935 ad Arzignano Vicenza. Ha insegnato al Conservatorio Cesare Pollini di Padova allora diretto proprio dal Maestro Claudio Scimone che lo volle anche come clavicembalista e organista nella sua orchestra dei Solisti. De Marzi deve la sua notorietà alla direzione del coro de I Crodaioli e alla composizione della celeberrima Signore delle Cime, di ispirazione popolare, elaborata più volte anche in chiave sinfonica. Ma anche alla collaborazione con il grande Mario Rigoni Stern con il quale ha composto il canto Volano le bianche che ricorda la guerra sull’Ortigara. Mentre Cesare Galla, che scrive di musica dall’età di 20 anni, è critico musicale de “Il Giornale di Vicenza” dal 1975 e de “L’Arena” di Verona dal 1996. Al quotidiano vicentino è stato responsabile delle pagine di Cultura e Spettacoli per quasi un trentennio e quindi caporedattore fino al 2014. Oggi è collaboratore dei web magazine specializzati “Il Corriere musicale” e “Le Salon Musical”.

Il programma vede una proposta musicale nel solco della tradizione dell’Orchestra, proponendo al pubblico alcuni dei grandi cavalli di battaglia, a partire dai concerti di Vivaldi che vedono l’esecuzione del Concerto in sol minore RV 531 per due violoncelli, archi e basso continuo e, dall’Opera Terza “L’Estro Armonico”, il Concerto n. 10 in si minore per quattro violini, violoncello e archi.

La serata si apre con Albinoni, del quale i Solisti proporranno il Concerto in fa maggiore op. 5 n. 2 e si chiude con il Quartetto in mi minore di Verdi.

Tomaso Albinoni, compositore veneziano che anche grazie ai Solisti ha visto di recente una sua importante riscoperta, presentò per la prima volta i dodici Concerti op. 5, a Venezia da Giuseppe Sala nel 1707. Tra i Concerti, quello proposto in questa serata, è sicuramente il più notevole grazie ad un vivace fermento espressivo.

Era invece il 1° aprile del 1873 quando venne eseguito per la prima volta il Quartetto d'archi in Mi minore di Giuseppe Verdi. Composto per passatempo, quasi per distrazione, sostenne all’inizio Verdi in una lettera al Conte Arrivabene, sottolineando anche come “il Quartetto in Italia sia pianta fuor di clima”.

Alla prima esecuzione che Verdi organizza a Napoli, partecipa anche un corrispondente della Gazzetta Musicale di Milano che ne firma una recensione strepitosa. Ed è subito un trionfo.

Nonostante Verdi si mostrasse quasi schivo all’inizio, la sorte del Quartetto gli stava in realtà molto a cuore. Tanto che nel 1876 il Quartetto era stampato, ovviamente da Ricordi, e la sua esecuzione viaggiava in Europa. Ricevendo sempre un grandissimo entusiasmo. I Solisti Veneti lo eseguiranno nella versione dell’autore per orchestra d’archi, aumentando e amplificando così la bellezza dell’opera.

BIGLIETTI

Interi € 20

Ridotti € 15 (over 65; under 18)

Studenti € 7 (Conservatorio e Università)

Bambini € 7 (under 12)

