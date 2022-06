Birreria Coopers, Lonigo beer festival: tributo a David Bowie

Birreria Coopers organizza questo fine settimana il Lonigo beer festival, in programma sabato un tributo a David Bowie

SABATO 25/6/2022 ALLE ORE 21:30

This is not Bowie Live @ Birreria Coopers



THIS IS NOT BOWIE - TRIBUTO A DAVID BOWIE

This is not Bowie è un progetto che nasce nel 2021 con l'idea di rendere omaggio all'esile Duca Bianco, portando i brani più significativi di David Bowie dal vivo.

Voce: Vincenzo Ciervo

Pianoforte, tastiere, cori: Giampaolo Meneghetti

Chitarra solista: Simone Brolese

Chitarra ritmica e acustica, cori: Emma De Polo

Batteria: Marco Pampagnin

Basso elettrico: Stefano Righes

Birreria Coopers

BIRRERIA COOPERS PEDAVENA presenta " LONIGO BEER FESTIVAL"

Birreria Coopers, Via S. Marina, 25, Lonigo (VI)