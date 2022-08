"Socialismo tascabile" degli Offlaga Disco Pax, ascolto collettivo

Giovedì 4 agosto alle 20:45 per Las Flaviadas estive, gli Offlaga Disco Pax con il loro folle esordio "Socialismo tascabile (Prove tecniche di trasmissione)" sono la scelta di Enrico Grando.

Offlaga disco pax - “Socialismo Tascabile” è una storia composta da più storie con uno scenario ben preciso: Cavriago, novemila anime alle porte di Reggio Emilia e la parlata ciondolante di Max Collini. Immediato sapore di casa, di pasta all’uovo. Socialismo tascabile (Prove tecniche di trasmissione) usciva il 7 marzo 2005, e più che a un disco, è un racconto intimo, (auto)ironico, nostalgico, storie emiliane e ‘rosse’ che hanno consacrato per sempre gli Offlaga Disco Pax nella scena alternative italiana.

I testi ironici, malinconici, divertenti, sono recitati su basi musicali dalle sonorità new wave tipiche degli anni ottanta che si rifanno a quelle di gruppi come Depeche Mode, New Order, Kraftwerk o dei gruppi di Giovanni Lindo Ferretti. I temi trattati sono vere di amore, invidia, rassegnazione, malinconia, nostalgia verso un passato che non c'è più. L'album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone.

“Las Flaviadas, stiamo ascoltando dei dischi” è un’esperienza musicale immersiva. Per nove giovedì sera, dal 29 maggio al 2 ottobre, nel parco di Villa Angaran San Giuseppe, vivremo un ascolto collettivo e guidato di alcuni dischi, scelti da un piccolo ma sapiente staff di selezionatori locali tra grandi classici e gemme nascoste di rock, jazz, pop, folk, punk, hip hop.

Il nome nasce da lontano e da vicino. Parte da Boston, 1916: quando il boliviano Flavio Viscarra, terminato l’ascolto casalingo di buoni dischi di musica classica, sente un grande applauso e si accorge che fuori casa si è radunata una folla silente intenta a gustarsi quella musica con lui. Tornato a La Paz nel 1922 decide di accogliere nel suo salotto, una sera a settimana, tutti coloro che volessero abbandonarsi a un’ora di buona musica, inaugurando las flaviadas – sessioni di apprezzamento musicale – che ancora oggi continuano nello splendido quartiere di Sopocachi. “Sto ascoltando dei dischi” è il titolo del nuovo libro di Maurizio Blatto, autorevole voce di “Rumore”, che in pieno lockdown pubblica questo testo di immersione nella musica, raccontandone le ossessioni, le inquietudini e il potere curativo.

L’evento è organizzato in collaborazione con Libreria Palazzo Roberti e Pick Up Records, è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria qui:https://forms.gle/M732zS9xh7Pzb9dE7