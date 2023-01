Dobermann live al Mamaloca

Sabato sera grande musica al Mamaloca di Vicenza, arrivano I Dobermann. Un pedigree ‘on the road’ conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa, Tre rockers purosangue e uno spettacolo infuocato che non si ferma mai.

La band fondata nel 2011 dal bassista e cantante Paul Del Bello e completata dal chitarrista Valerio ‘Ritchie’ Mohicano e dal batterista Antonio Burzotta, diventa, suonando ininterrottamente sin dall’inizio ,uno dei gruppi più attivi nel circuito hard rock europeo

Oltre 120 show in Spagna e 200 nel Regno Unito, aprendo anche per artisti del calibro di The Darkness, Skid Row, Great White, the Quireboys, Richie Ramone, Blaze Bayley, Phil Campbell, Gilby Clarke, Rocket from the Crypt diventando protagonisti di una serie di festival Europei, tra cui il leggendario HARD ROCK HELL (Regno Unito) Rock the Ring (Svizzera) Cubelles Rock (Spagna) Pivo in Cvetje Lasko (Slovenia) Moped Marathon (Austria) Legends of Rock (Regno Unito) Sinner Rock ( Germania) Suoni di Marca di Treviso, Rock in The Casbah di Sanremo e l'Heineken Beer festival di Valledoria ( Italia ) e molti altri ancora.

Lo scorso 11 Giugno 2021 i Dobermann pubblicano 'Shaken to the core', la sintesi di tre anni di scorribande on the road, sempre e solo sotto la grande stella del rock.

Line Up:

Paul Del Bello – bass & vocals

Valerio ‘Mohicano’ Ricciardi – guitars

Antonio Burzotta – drums

SABATO 21/17/23 ALLE ORE 22:00

Dobermann live - Mamaloca Vicenza

Prenotazione tavoli 0444041949 | 3475035098