Twins: danza flamenca

Teatro danza e flamenco di e con Annalisa Bannino e Manuela Carretta. Twins Storie di vento al Cinema Teatro San Marco sabato 5 settembre 2020 alle ore 21:00, Contra S. Francesco, 76 Vicenza.

Il dialogo tra Nina ed Emy si costruisce e si distrugge attraverso sogni, ricordi, desideri e fantasie delle due sorelle in una visione atemporale dove si intreccia la loro storia in un percorso ora tempestoso ora tranquillo.

Il flamenco è un tradizionale stile di danza e musica che arriva dall'Andalusia, in Spagna. Influenzato dal popolo nomade dei Gitani, il flamenco affonda le sue radici nella cultura dei Mori e degli Ebrei.

Questo stile, all'origine veniva praticato solo nella zona dell'Andalusia. Parlare di Flamenco però solo come danza significa ridurlo notevolmente. Il flamenco è uno stile di vita. Nasce come canto, senza musica (a palo seco); chitarra e danza si aggiunsero in seguito.

Il flamenco oggi è una musica viva, che continua ad evolversi e nela realtà di chi la vive è piuttosto differente dalla visione stereotipata del ventaglio e delle nacchere (castañuelas). Nacchere e ventaglio sono presenti solo in alcuni generi "afflamencati" ossia generi tradizionali spagnoli, afflamencati in seguito (come ad esempio la sevillana e la guajira).