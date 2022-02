Inaugurazione auditorium di Chiampo con la commedia "Lo Scansafatiche"

Ritorna il teatro in lingua veneta a Chiampo, nel rinnovato Auditorium comunale, dopo la sosta dovuta all'emergenza sanitaria. Dopo quasi trent'anni la struttura è stata completamente ristrutturata e messa in sicurezza, in vista di una totale e completa ripartenza delle attività.



L’evento di inaugurazione, sabato 26 marzo alle ore 20.45, è completamente all’insegna della risata, con la commedia “Lo scansafatiche” della compagnia veronese ArteFatto Teatro.



Una commedia brillante e contemporanea, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato, che racconta le peripezie di Silvio Bruseghin, disoccupato per scelta e amante delle comodità, che cerca di protrarre a tempo indeterminato il suo status di “mantenuto” nella famiglia del fratello.



L’organizzazione di una cena con un potenziale datore di lavoro, invitato appositamente dalla vicina di casa, darà il via ad una serie di malcelati conflitti familiari e ad un susseguirsi di gag esilaranti.



Gallery



I biglietti sono acquistabili all’ingresso dell’Auditorium Comunale di Chiampo, in via Alessandro Volta 2, direttamente le sere dello spettacolo, a partire dalle 20.15. Il prezzo è di € 8 per l’intero, € 6 per il ridotto (soci della Pro Loco Chiampo). Ingresso libero per disabili (non per accompagnatori) e bambini sotto i 10 anni. Per accedere allo spettacolo, come da normativa vigente, è necessario esibire il Green Pass Rafforzato e l’uso di mascherina FFP2.