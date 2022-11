Attività manuali e creative in inglese

KIDS&US Vicenza, la scuola di inglese per i bambini, sta organizzando in collaborazione con De Bernardini Giocattoli una serie di eventi totalmente gratuiti in inglese!

Sabato 12 novembre alle ore 11:00 presso De Bernardini Giocattoli in Piazza delle Erbe 13 per mettere alla prova le nostre abilità nel costruire piccoli oggetti!

L'evento è gratuito, la prenotazione è obbligatoria tramite il link: https://linktr.ee/kidsandusvicenzaverdi.



Ti aspettiamo!