La fioritura dei ciliegi sulle colline di Marostica: cibo, musica, passeggiate

L'Attimo Fiorente. La fioritura dei ciliegi sulle colline di Marostica. Un weekend speciale tra musica, cibo, cocktail e passeggiate nella natura!

Nel mese di aprile le colline tra Marostica e Colceresa si punteggiano di bianco: sono i ciliegi che danno spettacolo con le loro fioriture candide e delicate.

Un'escursione a piedi tra i colli è l’ideale per apprezzare colori e profumi di questa meraviglia primaverile: partendo da Pianezze ci incammineremo su sentieri che attraversano ciliegeti, boschi e prati, per un itinerario volto a celebrare il paesaggio collinare e la nostra preziosa pianta da frutto.

Per concludere la camminata ci sarà un aperitivo salutare, realizzato con prodotti biologici provenienti dal territorio, da gustare immersi nella natura tra gli alberi di ciliegio.

In particolare per i più piccoli c'è la possibilità di percorrere i filari fioriti in groppa ad un cavallo, presso la fattoria Val Onari di Pianezze.

Una proposta per la mattinata della domenica e due eventi al tramonto sabato e domenica, per celebrare la rossa regina IGP delle nostre colline; immersi in un suggestivo contesto rurale, valorizzato da un’illuminazione dedicata dalle sfumature rosse, sorseggiando cocktail a base di ciliegia appositamente creati e ascoltando buona musica.

PROGRAMMA SABATO 09/04/2022

16:00 partenza escursione (per tutte le età). Ritrovo in piazza a Pianezze. Il percorso è lungo circa 7 km per 250 m di dislivello. Durata della passeggiata: 2 ore e 30.

18:30 arrivo presso la Fattoria Val Onari di Pianezze e apericena (su prenotazione) accompagnato da cocktail analcolici e alcolici realizzati da La Stazione - Marostica.

Possibilità, su prenotazione, di effettuare una passeggiata a cavallo tra i ciliegi in fiore.

19:52 al tramonto, inizio concerto Damien McFly.

MENU APERICENA

Tortilla di patate e bacon;

Focaccia lievitata 72 ore con crescenza;

Nachos Chili;

Maritozzo gourmet con tonno e cipolla caramellata;

Cocktail a base di ciliegia alcolico o analcolico.

PROGRAMMA DOMENICA 10/04/2022

9:30 partenza 1a escursione (per tutte le età). Ritrovo in piazza a Pianezze. Il percorso è lungo circa 7 km per 250 m di dislivello. Durata della passeggiata: 2 ore e 30.

12:00 arrivo presso la Fattoria Val Onari di Pianezze e brunch (su prenotazione) accompagnato da cocktail analcolici e alcolici realizzati da La Stazione - Marostica.

16:00 partenza 2a escursione (per tutte le età). Ritrovo in piazza a Pianezze. Il percorso è lungo circa 7 km per 250 m di dislivello. Durata della passeggiata: 2 ore e 30.

18:30 arrivo presso la Fattoria Val Onari di Pianezze e apericena (su prenotazione) accompagnato da cocktail analcolici e alcolici realizzato da La Stazione - Marostica.

Truccabimbi e Face Painting (senza limiti di età) dalle 12:00.

L'aperitivo sarà accompagnato dalla musica di Dj Leslie Lello.

Se ti fa piacere porta con te un plaid per immergerti totalmente nella natura.

MENU BRUNCH

Muffin ai 3 cioccolati;

Sbriciolona alla ciliegia;

Yogurt muesli e cioccolato fondente;

Insalatina con frutta e semi tostati;

Roll di frittata con zucchine, Philadelphia e pomodorini confit;

Bulgur dell'orto;

Maritozzo Salmone Philadelphia e noci;

Cocktail a base di ciliegia alcolico o analcolico e caffè.

Escursione - L'escursione sarà condotta da Chiara Bertacco, guida ambientale esperta del territorio.

Musica Live - Concerto dell'artista padovano Damien McFly, molto apprezzato sia in ambito nazionale che internazionale. Si è esibito in oltre 15 paesi diversi tra Europa, Stati Uniti, Canada, in città come New York, Austin, Toronto, Londra e Parigi e ha all'attivo più di 500 concerti. La sua performance entusiasma l’audience in un percorso emozionale mixando sapientemente momenti più soft a momenti più ballabili e coinvolgenti. (www.damienmcfly.com)

Food&drink - Saranno preparati da La Stazione. Per info sul menù, segnalazioni, intolleranze/allergie: tel. 371 4240125 o info@lastazionexperience.it

Dj set - Leslie Lello, DJ bassanese con esperienza in Italia e all'estero, proporrà una selecta che si snoda tra Nu Disco, Funk e Downtempo.

Location - Dopo l'escursione tutto l'evento si terrà presso la Fattoria Val Onari di Pianzze (Piazza IV Novembre, 8 - Pianezze VI).

PER PRENOTARSI:

Sabato: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-lattimo-fiorente...

Domenica: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-lattimo-fiorente...

PACCHETTI DISPONIBILI

- MATTINATA IN FIORE: escursione + passeggiata a cavallo (su prenotazione) + brunch con cocktail a base di ciliegia - 30 €

- APERITIVO IN FIORE: escursione + passeggiata a cavallo (su prenotazione) + apericena con cocktail a base di ciliegia - 30 €

- IN FIORE: escursione + passeggiata a cavallo (su prenotazione) + apericena con cocktail a base di ciliegia + concerto Damien McFly - 49 €

- APERITIVO: apericena con cocktail a base di ciliegia + concerto Damien McFly - 35 €

- CONCERTO: cocktail a base di ciliegia + concerto Damien McFly - 20 €

Per info riguardo al prezzo per i bambini fino ai 10 anni contattare l’organizzazione.