Astrotombola all'Osservatorio astronomico di Asiago

Si giocherà una tombola a tema astronomico durante la quale verranno commentate le immagini di pianeti, nebulose, galassie, telescopi… associate ai numeri estratti. Anche i premi saranno a carattere astronomico! Alla fine della visita verrà lanciato un piccolo razzo a bicarbonato e aceto. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un adulto maggiorenne.

MERCOLEDÌ 8/12/2021 DALLE ORE 14:00 ALLE 15:30

Astrotombola

Osservatorio Astrofisico di Asiago

Incontro particolarmente adatto ai bambini (6-11 anni).

Biglietto ridotto per tutti: 5€

Osservatorio Astrofisico, via Osservatorio 8, Asiago (VI) - Italia

L’Osservatorio Astrofisico si trova ad Asiago, famosa località turistica nel centro dell’Altopiano dei Sette Comuni a 1000 m. sul livello del mare, in provincia di Vicenza. E’ situato ai margini della città, alla fine di una stradina, in salita, che si stacca dalla strada provinciale che conduce a Bassano del Grappa e porta su una collina, sulla quale sorgono gli edifici e le cupole circondati da una folta abetaia.

INDICAZIONI

Dal centro di Asiago direzione per Bassano del Grappa/ospedale di Asiago.

Appena usciti dal paese, all’altezza della chiesetta, girare a sinistra per via Cà Sorda - località Pennar e svoltare immediatamente a destra. Qui si imbocca una strada senza uscita in salita - via Osservatorio - alla fine della quale ci si trova davanti al cancello dell’Osservatorio.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

24h/7 lasciando un messaggio al numero: 049 8278237 - visite.asiago.dfa@unipd.it

oppure allo I.A.T. di Asiago: 0424 462221

PER PARTECIPARE AGLI EVENTI È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE. IL GREEN PASS È OBBLIGATORIO.