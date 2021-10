Astronomia in Villa: un fitto programma alla scoperta delle stelle

Sabato 16 ottobre, a cura del Gruppo Astrofili Vicentini, una giornata dedicata all'astronomia con un fitto programma per appassionati e famiglie. Appuntamento clou la conferenza spettacolo di sabato sera su mondi alieni, eteree nebulose, eleganti galassie

?????????? ?? ????? - ?? ??????? ?? ?????? ????? ?? ??????!!

10:00–12:30 (su prenotazione) - INCONTRO TRA GLI ASTROFILI | Salone nobile di Villa Caldogno

14:30–17:30 (su prenotazione) - L'ASTRONOMIA NELLA SCUOLA: NUOVE OPPORTUNITÀ | Sala polifunzionale delle barchesse

14:30–19:00 (ingresso libero) - ESPOSIZIONI ASTRONOMICHE | Portici delle barchesse

14:30–19:00 (ingresso libero) - LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI E FAMIGLIE | Portici delle barchesse

18:00–19:30 (su prenotazione) - MISURARE LE DIMENSIONI DELL'UNIVERSO | Salone nobile di Villa Caldogno

19:00–21:00 (ingresso libero) - OSSERVAZIONE DI LUNA, GIOVE E SATURNO AL TELESCOPIO | Parco di Villa Caldogno

20:45–22:00 (su prenotazione) - L'(IN)SOSTENIBILE BELLEZZA DEL COSMO | Conferenza-spettacolo con i divulgatori Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura nel salone nobile della villa.



Mondi alieni, eteree nebulose, eleganti galassie: le immagini che ogni giorno l’astronomia ci regala sono una fonte inesauribile di bellezza. Ma oltre a incantare per le innumerevoli meraviglie che popolano il cosmo, le immagini astronomiche possono essere anche utili per l’intera umanità. Un esempio? Gli algoritmi per elaborare le foto del telescopio spaziale Hubble ci aiutano a individuare per tempo alcune forme di cancro, salvando vite umane.

Sin dal tempo delle prime missioni Apollo negli anni ’60, poi, le immagini del nostro pianeta dallo spazio mettono l’intera esperienza umana in una prospettiva radicalmente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati “da quaggiù”.

La conquista della capacità di guardarci dall’alto ci ha insegnato quanto la nostra casa nel cosmo sia fragile e sospesa nel vuoto, restituendoci un senso di unità profonda con i nostri simili e con il cosmo.

Passando in rassegna alcune storiche immagini regalateci da varie sonde e missioni spaziali, che culminano con i Golden Record montati a bordo delle sonde Voyager che ora sono in viaggio nello spazio interstellare, rifletteremo su come la bellezza astronomica non è mai fine a sé stessa, ma lancia a tutti noi un chiaro e forte messaggio che troppo spesso attende ancora di essere ascoltato.

Prenotazioni su Eventbrite:

https://astrofilivicentini.eventbrite.it/