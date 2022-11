Aspettando Godot di Samuel Beckett con Lello Arena

Il capolavoro del “teatro dell’assurdo” è interpretato in questo nuovo allestimento firmato Massimo Andrei da una compagnia partenopea e ambientato alle falde del Vesuvio. Un Aspettando Godot che acquista nuovi profumi e un punto di vista diverso proprio quando entra in contatto con i figli di una città, Napoli, che ha dovuto imparare presto il senso tragicomico dell’attesa. Quella dei due protagonisti, Vladimiro ed Estragone, diventa dunque l’attesa di un nuovo invasore che scacci un vecchio tiranno, della liquefazione del sangue del santo patrono a conferma della sua protezione, di un terremoto pronto a distruggere case e certezze o dell’eruzione di un vulcano, bisbigliata e scongiurata con le preghiere. Aspettare quel tal Godot che non arriverà mai in una strada di campagna sotto il Vesuvio puo? avere altre tensioni, altri smarrimenti ma la stessa tragica inutilita?.

In scena il 30/11/2022 al Teatro Comunale di Lonigo.