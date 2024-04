Asparago e dintorni: Sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola

Orario non disponibile

E' tempo di Asparago e Dintorni, anche quest'anno in Piazza San Zeno a San Zeno di Cassola (VI) si terrà la sagra nelle seguenti date 30 Aprile, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12 Maggio 2024

Come da tradizione, lo stand gastronomico offrirà ricchi piatti a base di Asparagi e non, in menù varie specialità, dagli asparagi cotti a vapore con uova, risotto e lasagne.

MENU STAND GASTRONOMICO

PRIMI PIATTI - Risotto agli asparagi - Pasticcio agli asparagi

CONTORNI - Patate fritte - Fagioli in salsa - Insalata mista

SECONDI PIATTI - Asparagi e uova - Frittura di pesce - Costine di maiale - Salsicce - Galletto ai ferri - Braciola di maiale - Grigliata mista - Bistecca di puledro - Tagliata di manzo alla bassanese - Piatto freddo

Nella tendostruttura spettacoli, con band, orchestre e molto altro!

Sarà presente anche l’Area Spritz , sempre organizzata dal Gruppo San Zeno Giovani, ed anche qui verranno proposte diverse serate con frizzanti band e DJ, per farvi divertire e ballare con la migliore musica!

Verrà riproposta inoltre la serata degustazione su prenotazione; data e modalità di prenotazione saranno comunicate prossimamente

Durante l’intera manifestazione sarà sempre presente la pesca di beneficienza.

La festa si svolgerà all’interno di un teatro tenda ad INGRESSO GRATUITO.