Asiagofestival: concerti di musica classica in Altopiano

Giunto alla 56° edizione, anche quest'anno Asiagofestival inonderà di musica l'Altopiano dei Sette Comuni dal 9 al 18 agosto. Asiagofestival nasce negli anni sessanta grazie alla volontà e al lavoro di Fiorella Benetti Brazzale che ha voluto contribuire alla difesa e alla diffusione della cultura musicale invitando sull’Altopiano alcuni tra i migliori interpreti e gruppi italiani e stranieri. Fiorella Benetti Brazzale era organista, concertista, compositrice e didatta nativa di Asiago, già docente al Conservatorio B.Marcello di Venezia, fondatrice dell’Istituto Musicale Città di Thiene, Direttore del Conservatorio A.Pedrollo di Vicenza e organista titolare della Cattedrale di Padova.

Programma

La 56ª edizione di Asiagofestival comincerà martedì 9 agosto presso il Teatro Millepini dove l'Orchestra della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, diretta dal Maestro Sergio Gasparella, eseguirà in prima esecuzione assoluta il brano dedicato alla città di Asiago "Campanile", composto dal compositore ospite Markus Schmitt. (Asiago, Teatro Millepini, ore 21).

Giovedì 11 agosto ci sarà l'ormai tradizionale concerto al Forte Interrotto di Camporovere con la presenza dell'ensemble Cellopassionato, guidato dal direttore artistico del festival Julius Berger. (Camporovere, Forte interrotto ore 17; in caso di maltempo il concerto si terrà

ad Asiago alle ore 21 al Teatro Millepini)

Venerdì 12 agosto avremo l'opportunità di conversare con il compositore ospite Markus Schmitt (Asiago, Sala consiliare del Municipio, ore 11:00).

Sabato 13 agosto alla Chiesa di San Rocco Marlies Neumann, Julius Berger e Claudio Pasceri eseguiranno un programma per trio composto da arpa e due violoncelli. (Asiago, Chiesa di San Rocco, ore 21).

Domenica 14 agosto presso il Teatro Millepini alle 20.30 verrà proiettato il documentario "Asiagofestival" a cui seguirà dalle 21.15 il concerto per trio composto da Domenico Nordio al violino, Hyun-Jung Berger al violoncello e Josè Gallardo al pianoforte. (Asiago, Teatro Millepini, ore 21).

Lunedì 15 agosto avrà luogo il Concerto dell'Assunta al Duomo di Asiago con la presenza del giovane organista Matteo Varagnolo, vincitore del secondo Concorso Organistico Internazionale "Fiorella Benetti Brazzale". (Asiago, Duomo San Matteo ore 21).

Concluderà il festival l'organista Cameron Carpenter giovedì 18 agosto presso il Duomo di Asiago. L'artista di fama mondiale eseguirà le Variazioni Goldberg da lui trascritte e delle improvvisazioni su temi cimbri.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione:

Ufficio del turismo di Asiago

Telefono: 0424-462221