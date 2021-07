Omaggio a Morricone nei boschi, in onore di Mario Rigoni Stern

Prezzo non disponibile

Nel palcoscenico naturale dell’Altopiano di Asiago andrà in scena una perfetta sinergia tra natura, orchestra e la musica immortale del Maestro, brani scelti dalle più celebri colonne sonore.

Musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, un autentico vocabolario di suggestioni.

È “Il Suono del Silenzio” a risuonare fra le montagne dell’Altopiano di Asiago. Domenica 25 luglio, alle ore 11.00, la musica di Ennio Morricone, interpretata dal Maestro Diego Basso, direttore d’orchestra, e il flautista di fama internazionale Andrea Griminelli, sarà dedicata a Mario Rigoni Stern, nel centenario della sua nascita.

La località scelta per dare vita a questa combinazione magica di musica e silenzio, di note e natura incontaminata, è località Lazzaretto, dove il pubblico sarà invitato ad accomodarsi fra il verde dei prati, per ascoltare l’omaggio al celebre compositore, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro lirico Opera House e il Coro pop Art Voice Academy.

“Immergersi nel suono del silenzio sarà un'esperienza unica - rivela Nicola Lobbia, assessore al turismo del Comune di Asiago – Siamo certi che i maestri Diego Basso e Andrea Griminelli offriranno uno spettacolo straordinario e siamo orgogliosi di poter regalare ai nostri ospiti eventi emozionali di questa portata, che mettono al centro l'identità più rappresentativa del nostro territorio, la natura, fatta di boschi, sentieri, montagne e immensi silenzi. È un luogo al quale siamo molto affezionati e che custodiamo gelosamente nel cuore. È quindi il luogo perfetto per celebrare il suono del silenzio nell' anno del centenario di Mario Rigoni Stern”.

Diego Basso e Andrea Griminelli sono entrambi conoscitori ed estimatori della musica di Ennio Morricone. Il Maestro Basso ha diretto numerosi concerti dedicati alle opere del compositore romano. Per il flautista Griminelli, Morricone ha scritto personalmente composizioni per flauto e orchestra, accompagnandolo personalmente al pianoforte.

Il progetto di Diego Basso e Andrea Griminelli, frutto della collaborazione professionale tra un profondo conoscitore dell’orchestra e delle possibilità degli strumenti e un musicista dalle sensibilissime interpretazioni e della tecnica sorprendente, è stato definito “uno degli omaggi più autentici ad Ennio Morricone”, interprete della più bella musica del nostro tempo, capace di coinvolgere ed emozionare pubblico di tutte le generazioni.

In Località Lazzareto, così nominata perché un tempo si trovava l’antico lazzaretto di Asiago, si trova la piccola Chiesetta di San Sisto. Si tratta di una chiesa votiva costruita in ringraziamento della fine della peste del 1631. La festa legata a questo luogo ricorre il giorno precedente all’Ascensione quando una processione, chiamata la Grande Rogazione, da Asiago arriva alla chiesetta come punto più significativo di un affascinante percorso, a ricordo della peste che imperversò sull’altopiano di Asiago.

“Il Suono del Silenzio – Omaggio a Ennio Morricone” è promosso dal Comune di Asiago e DuePunti Eventi.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione obbligatoria al link

https://registrazione.due-punti.com