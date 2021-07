Asiago: mostra “Torbiere di Marcesina, isole di biodiversità”

L’enorme importanza che rivestono questi habitat su suolo Alpino per la loro conservazione, tutela e valorizzazione è il messaggio che si vuole veicolare, in un percorso misto tra fotografie e pannelli per raccontare anche del loro destino irreversibile legato al cambiamento del clima e condizionato dall'atteggiamento umano non sempre favorevole nei confronti di questi ambienti troppo spesso valutati di scarsa utilità.

Ad Asiago, al Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni”, dal 15 giugno 2021 al 07 novembre 2021 sarà presente la mostra temporanea dal titolo “Le Torbiere di Marcesina, isole di biodiversità”, un’esposizione fotografica divulgativa che parla dei Palù di Marcesina, ambienti unici e rari presenti sull’Altopiano dei 7 Comuni. La mostra si inserisce nella ricca programmazione estiva del Museo, che prevede oltre alle aperture tutti i giorni, anche escursioni, laboratori per bambini, esperienze in natura per tutta la famiglia e la possibilità di scoprire le novità digitali del Museo.

L’esposizione ospitata dal Museo Naturalistico nasce dalla volontà di valorizzare e far conoscere questi habitat molto

particolari ed unici, inseriti all’interno della Rete Natura 2000 nel sito ZSC “Altopiano dei 7 Comuni”, ma ancor oggi poco

divulgati e poco presi in considerazione per la loro conservazione.

La mostra svela curiosità sulla tipologia ecologica di questi biotopi, legati all’evoluzione climatica dalle ultime glaciazioni fino ai giorni nostri, caratterizzando le torbiere montane alpine come lembi residuali di natura artica. Sono illustrate le specifiche presenze faunistiche e specialmente floristiche, con esemplari altamente specializzati come alcune piante carnivore. A tale scopo il materiale dell’allestimento è stato arricchito dalla presenza di documenti inediti dall’erbario di G. Montini, proveniente dai Musei civici di Bassano del Grappa Sezione Scienze Naturali e da documenti digitalizzati dell’Orto Botanico di Padova e del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, oltre ad importanti reperti preistorici raccolti in loco da studiosi autoctoni.

MERCOLEDI’ 07 e 21 Luglio, 04 e 18 Agosto e 01 Settembre

Escursione per tutta la famiglia con pic nic o pranzo in rifugio.

“Pic-Trek-Nic, Mondo Marcesina” 9.30- 16.00