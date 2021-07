Asiago Live con Diego Basso, il direttore d’orchestra che suona i Queen

Saranno i brani del gruppo rock inglese riarrangiati per orchestra, ad allietare l'estate asiaghese. Una serata all’insegna delle hit della storia della musica. Il nuovo show di successo firmato dal Maestro Diego Basso arricchisce il cartellone di uno dei momenti musicali più attesi, non solo dell’Altopiano, che quest’anno ospita anche due importanti voci della canzone italiana,

Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e il coro di Art Voice Academy.a risuonare nel palcoscenico di Asiago Live, il 13 agosto in Piazza Carli (inizio ore 21.00).

Durante il concerto, il pubblico potrà apprezzare le qualità vocali e le interpretazioni delle voci di Art Voice: Anna Danieli, Claudia Ferronato, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Cristina Mariz, Marco Mengato e Manolo Soldera.

Tra i brani appositamente scelti per Asiago non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, le canzoni d’amore “Somebody to love” e “These are the day of our lives” e “The Show Must Go On”.

Il rapporto del Maestro Diego Basso, il cui repertorio concertistico spazia dalle arie d’opera al pop e al rock sinfonico, con la musica del quartetto inglese risale fin dalla giovane età, prima come fan e poi, nel corso della sua carriera musicale, come studioso ed estimatore dei brani scritti da Brian May e Freddy Mercury. Musiche che ha voluto arrangiare per orchestra e che sono stati eseguiti dal vivo nel corso di progetti ed eventi di alto livello.

Nella serata finale del 70° Festival di Sanremo ha infatti diretto il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra dell’Ariston, in un applaudito medley dei Queen. Con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana ha diretto inoltre lo spettacolo “We never stop” che, grazie al team di Synapsy, ha vinto il 1° premio come miglior format al BEA Word. In palcoscenico artisti di fama mondiale tra cui Marc Martel, la vera voce di Freddie Mercury nel film “Bohemian Rhapsody”, Tony Hadley degli Spandau Ballet, Kerry Jane Ellis cantante e attrice inglese, nota soprattutto come interprete di musical a Brodway e nel West End di Londra e il chitarrista Stef Burns.

Umberto Tozzi (9 agosto) e Massimo Ranieri (10 agosto).

Inizio eventi ore 21.00.

Prevendite: biglietti disponibili in prevendita on line e punti vendita Ticketone dal 6 luglio.

Biglietti PLAYS QUEEN (13 agosto):

Poltronissima € 30+diritti di prevendita

Poltrona € 20+diritti di prevendita

Informazioni DuePunti Eventi: tel. 0445.360516