Asiago Live, si ride con il cabaret di Marco e Pippo

Serata di cabaret ad Asiago Live. Il 12 agosto sul palco di Piazza Carli arrivano Marco & Pippo, il trio comico dei talentuosi Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno, con lo show “Finalmente live, again!”.

Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, tornano sul palco una serie di gag esilaranti con protagonisti gli storici personaggi interpretati dal trio: la coppia Ines e Duilio, Vianeo da Mestre, Maci, Jean Pierre e le sue acconciature “wow”, Elsa ed i suoi appuntamenti impossibili, il nonno con la badante, Alberigo Fuffa nella sua celebre rubrica “Quasi Famosi”, fino ad arrivare all’amatissimo assessore Ciano Contin, sempre in contatto con i suoi amici “potenti” di tutto il mondo.

Uno show originale, a tratti televisivo, tra varietà e avanspettacolo, con tanto di corpo di ballo e coro. “Finalmente Live! Again!” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, che conferma la crescita dei tre artisti, ma anche di tutto l’impianto scenografico e coreografico.

È il nuovo evento della rassegna di musica e spettacolo firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago. Lo show si aggiunge alle altre date del cartellone che vede in scena il giovane cantante vicentino Sangiovanni (7 agosto), Christian De Sica con lo spettacolo “Una serata tra amici” (8 agosto) e Fiorella Mannoia (10 agosto).

“Come annunciato il cartellone di quest’anno di Asiago Live abbraccerà diversi pubblici per andare incontro ai cittadini ed ai tanti turisti che sceglieranno la nostra città per trascorre l’estate - commenta Nicola Lobbia, assessore al turismo della Città di Asiago – Grande musica, per giovani e meno giovani, ma anche comicità e teatro per regalare serate piene di magia e di divertimento. Non vediamo l’ora di inaugurare questa nuova stagione fra natura e cultura”.

I biglietti di Marco&Pippo saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16 di venerdì 13 maggio on line e nei punti vendita Ticketone e Ticketmaster.

Biglietti

Marco & Pippo (12 agosto – ore 21)

poltronissima gold € 35+diritto di prevendita

poltronissima € 25+diritto di prevendita

gradinata € 20+diritto di prevendita