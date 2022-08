Asiago live: arrivano Sangiovanni, Mannoia, Christian De Sica e Marco&Pippo

Prezzo non disponibile

Nuova edizione di Asiago Live, rassegna di musica e spettacolo in programma nel cuore dell’estate, il giovane cantante vicentino Sangiovanni (7 agosto), Christian De Sica con lo spettacolo “Una serata tra amici” (8 agosto), Fiorella Mannoia (10 agosto) e il trio comico Marco & Pippo (12 agosto).

Il tour estivo di sangiovanni (7 agosto) sarà l’occasione per l’artista di presentare il nuovo progetto discografico. CADERE VOLARE (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. Classe 2003, faccia da santo ?e anima ribelle ed inquieta, sangiovanni è la nuova popstar della musica italiana.

Christian De Sica (8 agosto) torna con un nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo "Una serata tra amici", dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su Rai Uno. L’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosita?, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre. Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione. Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l'Italia e l'America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un'esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d'incassi dei film di Natale. Una festa in musica durante la quale sfoglia l'album della sua incredibile avventura umana e artistica. Con lui, sul palco, dal vivo, Riccardo Biseo (pianoforte); Marco Siniscalco (basso), Cristiano Micalizzi (batteria), Enzo De Rosa (trombone), Mario Caporilli (sax), Ferruccio Corsi (sax alto).

Fiorella Mannoia (10 agosto) arriva ad Asiago con una tappa di “La Versione di Fiorella Tour – Estate”, in scena con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Il tour prende il nome dal programma che Fiorella ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo. Ad accompagnarla sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "DOC" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Il 12 agosto Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, tornano sul palco con una serie di gag esilaranti con protagonisti gli storici personaggi interpretati dal trio: la coppia Ines e Duilio, Vianeo da Mestre, Maci, Jean Pierre e le sue acconciature “wow”, Elsa ed i suoi appuntamenti impossibili, il nonno con la badante, Alberigo Fuffa nella sua celebre rubrica “Quasi Famosi”, fino ad arrivare all’amatissimo assessore Ciano Contin, sempre in contatto con i suoi amici “potenti” di tutto il mondo. Uno show originale, a tratti televisivo, tra varietà e avanspettacolo, con tanto di corpo di ballo e coro. “Finalmente Live! Again!” è uno spettacolo brillante, ritmato e sorprendente, che conferma la crescita dei tre artisti, ma anche di tutto l’impianto scenografico e coreografico.

La rassegna è firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago.

Prevendite spettacoli: circuito Ticketone (on line e punti vendita)

Sangiovanni (7 agosto – ore 21)

Pit Area € 40+diritto di prevendita

Posto Unico in piedi € 30+diritto di prevendita

Christian De Sica (8 agosto – ore 21)

poltronissima gold € 40+diritti di prevendita

poltronissima € 35+ diritti di prevendita

gradinata € 30+ diritti di prevendita

Fiorella Mannoia (10 agosto – ore 21)

poltronissima gold € 55+diritti di prevendita

poltronissima € 45+ diritti di prevendita

gradinata € 34+ diritti di prevendita

Biglietti (Ticketone e Tickemaster)

Marco & Pippo (12 agosto – ore 21)

poltronissima gold € 35+diritto di prevendita

poltronissima € 25+diritto di prevendita

gradinata € 20+diritto di prevendita