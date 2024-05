Asiago in fiore: due giorni di bellezza e divertimento

Questo fine settimana le piazze di Asiago si vestono di primavera ospitando vivai e piccole realtà floreali. Una mostra-mercato colorata a profumata arricchita da letture animate, show cooking, musiche, artisti di strada, laboratori e attività per bambini e trekking nella natura.

Il 25 e 26 maggio 2024, le vie e le piazze di Asiago si animeranno per la terza edizione di "Di Fiore in Fiore".

Programma

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2024:

Piazza II Risorgimento e Piazza del Duomo: Mostra mercato dei vivai dalle 9.00 alle 19.00.

Piazza Giardini (fontana del fauno): Area a cura de "La lavanda del lago".

Esposizione fotografica del "Club fotografico 7 Comuni".

Piazza Mazzini e Piazzetta Monte Zebio: Scultori del legno all'opera con il tema "Fiori e Primavera". Le performance inizieranno venerdì 24 maggio.

Incrocio via Lobbia e via Garibaldi: Laboratori a cura del Museo Naturalistico "Patrizio Rigoni".

Via Scajaro: Mercatino di primavera con idee, progetti e creazioni tra erbe e fiori.

Piazzetta delle Poste: "Asini in cammino": escursioni con gli asinelli tra i prati e le contrade di Asiago dalle 10.00 alle 12.30 (su prenotazione e a pagamento, info: 346/2310557).

Giretti a dorso di asinello per il centro di Asiago dalle 14.30 alle 17.30 (non serve prenotazione).

Piazzetta Valbella: Apicoltori dei 7 Comuni.

Domenica 26 Maggio

Via Brigata Liguria: Spettacolo di carving con le motoseghe del Team Carving Marobin.

Piazzetta delle Poste: "I sabbiarelli e la natura": i più piccoli potranno creare opere d'arte con la tecnica dei sabbiarelli.

Via della Zuanna: Laboratori naturali a cura della fattoria didattica "Il Cason delle Meraviglie" di Tresche Conca.

Attività con i gessetti per i più piccoli. Area bimbi.

Escursioni: Organizzate da Asiago Guide (info e prenotazioni: 388/8567939) e Guide Altopiano (info e prenotazioni: 339/8530659). L'elenco completo delle escursioni sarà disponibile sui siti www.asiagoguide.com e www.guidealtopiano.com.