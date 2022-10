Asiago foliage, sapori e colori dell'autunno in Altopiano

Con l’arrivo della stagione autunnale la natura ci offre uno splendido spettacolo di colori. Il fine settimana del 22 e 23 ottobre 2022 è in programma Asiago Foliage, evento che celebra colori, sapori e profumi d'autunno dell'Altopiano di Asiago (VI).

Due giorni per assaporare la magia autunnale di Asiago, una vera festa per gli occhi! Per l'occasione sono in programma una serie di iniziative tra cui passeggiate guidate, laboratori artistici e creativi per bambini, esposizioni artistiche e fotografiche, mostre e mercatini di prodotti agricoli, fiori e piante e di opere creative ed eventi gastronomici legati ai sapori dei prodotti autunnali.

Sono molteplici le iniziative proposte dal comune di Asiago per questo piacevole weekend: passeggiate guidate anche a due passi dal centro sul filo dei colori della natura e dei sapori dei prodotti tipici; laboratori artistici, creativi, sensoriali e scientifici per bambini, ragazzi e adulti e per creazioni hobbystiche; esposizione fotografica/concorso con le migliori immagini sul foliage; esposizione/mercato di artigianato artistico ; degustazioni di piatti tipici a tema autunnale nei migliori ristoranti e non solo.

– la fattoria del legno in piazzetta delle Poste, con animali e laboratori

– “d’autunno magicamente accade” in piazza del Duomo e Arboreto del Parco Millepini

– i laboratori per bambini in piazza Il Risorgimento

– i giochi di una volta in via della Zuanna

– gli asini in cammino per le vie del centro

PROGRAMMA FOLIAGE 2022

ARTE, ARTIGIANATO E SAPORI - 10:00 - 18:00 Giardini di Piazza Carli

MERCATINO E MOSTRA, associazioni presenti: ASILO BEATA GIOVANNA (solo la domenica), ABRACADABRA e ZIIL, COOP. SAN MATTEO.

ESPOSIZIONE CLUB FOTOGRAFICO E SCULTORI DEL LEGNO

Sabato pomeriggio e Domenica

CASTAGNE a cura del Gruppo Alpini Asiago - 10:00 - 18:00 Via Verdi

“IL MERCATO D'AUTUNNO”, produttori agricoli di eccellenze autunnali - 10:00 - 18:00 Largo Odegar

“L'ARTE DELLA PAGLIA”, dimostrazioni a cura dell'Associazione Mondo Rurale di Marostica

ASSOCIAZIONE APICULTORI

10.00 - 18.00 - Via Trento e Trieste

"SLEGAR MAARKET", mercatino di opere del proprio ingegno dei creativi altopianesi

10.00 - 18.00 - Via Jacopo Scajaro

SAPORI E MESTIERI DELL'ALTOPIANO DEI 7 COMUNI

10.00 - 18.00 - Corso IV Novembre e Via M. Valbella

ESPOSIZIONE OPERE vincitrici delle varie edizioni del Concorso Internazionale di scultura su legno Città di Asiago

10.00 - 18.00 - Via Dante e Via Brigata Liguria

"L'ARTE DEL BOSCAIOLO", a cura di Team Carving Marobin

10.00 - 18.00 - Piazzetta Monte Zebio, Via M. Valbella e Via Cima XII

"ESPOSIZIONE Dl ARTIGIANATO", esposizioni artigianali e creazioni artistiche

Dom 10.00 - 18.00 - Piazza Mazzini

"ESPOSIZIONE ZUCCHE ORNAMENTALI", a cura della soc. Agricola del Bosco di Bicego e Summan

Piazzetta degli Alpini

GLI SPAVENTAPASSERI degli Amici di Thiene

IL FOLIAGE DEI BAMBINI

Piazzetta delle Poste

FATTORIA DEL LEGNO con pecore di Foza, caprette, galline e coniglietti.

11:00 / 17:00 - Laboratorio per bambini: “REALIZZA LA TUA ZUCCA FLOREALE”

Piazza Duomo e Arboreto del Parco Millepini

10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:30 - “D'AUTUNNO MAGICAMENTE ACCADE…”, creatività e colori in tanti laboratori sempre nuovi. A cura di Consuelo Morello.

10:00 - 18:00 - “Il GIOIOSO SOTTOBOSCO”, tre aree di gioco libero per bambini (età 2+): “La pesca delle zucche", “I tris di bosco”, “Le scatole d'autunno”.

10:00 - 18:00 - “COME UN ALBERO… IL PICCOLO SENTIERO VERSO IL CUORE”, percorso libero per stare, fare e immaginare. Dedicato ad adulti e ragazzi (12-99 anni)

14:00 - Le attività del pomeriggio inizieranno all'Arboreto salvatico Parco Millepini con una breve attività: “ALLA RICERCA DELL'ALBERO MISTERIOSO”.

14:45 circa - Rientro nell'area laboratorio di Piazza Duomo e inizio laboratori.

Obbligatoria la prenotazione presso il desk di Piazza Duomo.

Piazza II Risorgimento

10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:00 - LABORATORI PER BAMBINI a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Sabato 10:00 - 12:30 e Domenica 14:30 - 17:00 - FOGLIARIO D'AUTUNNO (6+)

Sabato 14:30 - 17:00 e Domenica 10:00 - 12:30 - IL ROSSO NEL BECCO (7+)

10:00 - 17:00 - CHI È SVEGLIO IN AUTUNNO?

Arboreto salvatico Parco Millepini e Piazzetta degli Alpini

Sabato 16:30 / 17:30 (presso Arboreto) e Domenica 11:00 / 12:00 (presso Piazzetta) - LETTURE ANIMATE a cura di Slegato. Trascorrerete insieme a Marta un'ora alla scoperta degli albi illustrati. Evento aperto a tutti, soprattutto ai bambini!

Fonte: Asiago.it

Foto di Roberto Costa Ebech