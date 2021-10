Asiago Foliage: tanti eventi per celebrare i colori dell’autunno

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 sarà di scena l'autunno ad Asiago! Torna infatti, per la sua settima edizione, ASIAGO FOLIAGE, la manifestazione dedicata ai colori, profumi e sapori dell'Altopiano!

Durante le due giornate, si potrà assaporare l'aria autunnale e magica di Asiago, godendovi tutta la bellezza della natura dell'Altopiano, con i boschi ed i prati che si colorano diventando una tavolozza dalle sfumature calde ed emozionanti.

Sono molteplici le iniziative proposte dal comune di Asiago per questo piacevole weekend: passeggiate guidate anche a due passi dal centro sul filo dei colori della natura e dei sapori dei prodotti tipici; laboratori artistici, creativi, sensoriali e scientifici per bambini, ragazzi e adulti e per creazioni hobbystiche; esposizione fotografica/concorso con le migliori immagini sul foliage; esposizione/mercato di artigianato artistico ; degustazioni di piatti tipici a tema autunnale nei migliori ristoranti e non solo.

Programma

“Il foliage dei bambini”

- Tutto il giorno - piazzetta degli alpini

Fattoria del legno con animali e laboratori per bambini

- alle 10.00 e alle 16.00

“Conoscere la pecora di foza” storia, caratteristiche e potenzialità

- alle 11.00 e alle 17.00

“Conoscere i legni dell’altipiano dei 7 comuni” caratteristiche ed impieghi

- 12.00 / 15.00 / 18.00

“Allestire le ghirlande con i colori dell’autunno” a cura di “Sfiorandomi”

- 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 - Piazza Mazzini

“D’autunno magicamente accade...” a cura di Consuelo Morello - obbligatoria la prenotazione presso il desk di Piazza Mazzini

- 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 - Piazzetta San Rocco

Laboratori per bambini a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

- 10.00 - 18.00 - Via Silvagni

I giochi di una volta

- Tutto il giorno - Via Dante Alighieri

Asini in cammino, a passo d’asino per le vie del centro



“Museo dell’Acqua”

Si potrà esplorare la grotta didattica “Kinderloch”, dedicata a giovani e coraggiosi esploratori.

Sabato 23 e domenica 24, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, ingresso gratuito, età consigliata 6/11 anni.



“Arte e Sapori”

Giardini di Piazza Carli

Esposizione dei lavori a cura delle mamme delle scuole materne e dell’Associazione ZIIL ONLUS

- 10.00 - Giardini di Piazza Carli

Esposizione fotografica “Autunno sull'Altopiano” a cura del Club Fotografico Altopiano dei 7 Comuni

- 10.00 - 18.00 - Via Verdi

“Il mercato d’autunno”. Produttori agricoli di eccellenze autunnali

- 10.00 - 18.00 - Largo Odegar

“L’arte della paglia”. Dimostrazioni a cura dell’Associazione Mondo Rurale di Marostica

- 10.00 - 18.00 - Via Trento e Trieste

“Opi Slegar Market”. Mercatino di opere del proprio ingegno dei creativi altopianesi. Esposizioni artigianali e creazioni artistiche

- 10.00 - 18.00 - Piazza Duomo

“Mostra mercato di fiori e piante”

- 10.00 - 18.00 - Via Jacopo Scajaro

"Percorsi di prova di Orientering” a cura del gruppo ASD Asiago 7 Comuni e "Sapori e mestieri dell'Altopiani dei 7 Comuni"

- 10.00 - 18.00 - Corso IV Novembre

Esposizione opere vincitrici delle varie edizioni del Concorso Internazionale di scultura su legno Città di Asiago

- 10.00 - 18.00 - Via Dante e Via Brigata Liguria

“L’arte del boscaiolo" a cura di Team Carving Marobin e Giovanni Dal Sasso

- 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 - Piazzetta Monte Zebio - Via Lobbia - Via della Zuanna

“Talenti artistici altopianesi"

- Sabato ore 16.30 e domenica ore 11.30 e 16.30 - Piazzetta Beata Giovanna

“Il salotto di Mario Rigoni Stern”. Letture tratte dalle opere dell’autore asiaghese nel centenario della sua nascita a cura di Dream Show

-10.00 - 18.00 - Giardini di Piazza Carli

Castagne a cura del Gruppo Alpini Asiago



“Passeggiate”



Venerdì 22 ottobre

- Asiago Guide

20.30-23.00 ritrovo parcheggio pizzeria Eckar

“Brindando alla luna piena” - Passeggiata al chiar di luna con aperitivo tipico

Costo 20€ a persona (compreso aperitivo)

Prenotazione obbligatoria chiamando al 347 1836825



- Guide Altopiano

16.00-02.00 ritrovo Bar Vecchia Stazione Asiago

“Trekking e astronomia all'Osservatorio” (obbligo Green Pass) - Trekking con visita guidata all’osservatorio e osservazione

Costo 30€ adulti, 15€ ragazzi sotto i 15 anni

Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864



Sabato 23 ottobre

- Stazione Carabinieri Forestali Asiago

9.00 • ritrovo Località Turcio

“Sentieri del Maestro Patrizio” - Passeggiata guidata

Partecipazione gratuita • Non necessita la prenotazione



- Asiago Guide

9.30-13.00 • ritrovo chiesa di Sasso di Asiago

“Fogliame & Fliage” - la storia di come qualcuno non ha voluto rimanere sempre al verde…

Costo 15€ adulti, 5€ fino ai 15 anni

Prenotazione obbligatoria chiamando al 347 1836825



20.30-23.00 • ritrovo presso la fontana del Fauno, Piazza Giardini

“Tra stelle e lanterne” - Passeggiata con Astrofilo a lume di candela. SKYSCAPE

Costo 20€ adulti, 5€ fino ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria chiamando al 347 1836825



- Guide Altopiano

08.45 • ritrovo Bar Vecchia Stazione Asiago

“Asiago, una montagna di colori” - Facile escursione dal centro di Asiago fino al Monte Rasta

Costo 20€ adulti, 10€ ragazzi sotto i 15 anni

Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864



18.00-21.30 • ritrovo Bar Vecchia Stazione Asiago

“Il mondo notturno” - Passeggiata al chiaro di luna. Località Col d’Astiago (dislivello 100 mt. - 3km in auto da fare su strada sterrata)

Costo 20€ adulti, 10€ ragazzi sotto i 15 anni

Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864



Domenica 24 ottobre

- Asiago Guide

9.30-13.00 • ritrovo parcheggio “Maso Rosso” Via M. Caina 13 Rubbio

“Si sta come d'autunno” - Storie di soldati

Costo 15 € adulti, 5 € fino ai 15 anni

Prenotazione obbligatoria chiamando al numero 347 1836825



15.00-17.00 • ritrovo alla fontana del Fauno Piazza Giardini

“Caccia al tesoro” durante una passeggiata tra i colori d’autunno tra le contrade nord di Asiago

Costo 20€ a famiglia/gruppo (max5 persone) - età 5-13 anni

Prenotazione obbligatoria chiamando al numero 347 1836825



Guide Altopiano

8.45-13.30 • ritrovo Bar Vecchia Stazione Asiago

“I colori dell'autunno” - Natura e storia sull’Altopiano. Località Vallerana. Itinerario di 9 km con dislivello di 200 mt. Medio facile.

Costo 20€ adulti, 10€ ragazzi sotto i 15 anni

Prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864

Immagine: Asiago - Foto di Roberto Costa Ebech