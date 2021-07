Asiago: escursione guidata con cornamusa celtica e fiaccole

I Celti si espansero in Europa grazie soprattutto alla superiorità tecnica delle armi in possesso, fino ad arrivare ed a stanziarsi anche nell’Altopiano dei Sette Comuni.

Durante l'escursione di Asiago Guide verrà fatta conoscere questa cultura, anche grazie al “passo” del meraviglioso suono della cornamusa che tuona nel mezzo della buia notte e della foresta di abeti rossi.

Ci saranno delle fiaccole che aprono e chiudono il gruppo di escursionisti e, durante questa breve passeggiata adatta a tutti, verranno raccontate storie, aneddoti, curiosità e leggende che lega il popolo Celtico alla popolazione Cimbra dell’Altopiano dei Sette Comuni. “Tòisichidh sinn a ’dannsa an uairsin”

Sabato 17 Luglio 2021 dalle 20.30 alle 23.00

Escursione guidata con cornamusa celtica e fiaccole

META: Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca.

COSTO: 15€, per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 20.30 Piazzale degli Eroi 1, 36012 Asiago (VI) (c/o Sacrario di Asiago

La prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: www.asiagoguide.com/prodotto/sabato-17-luglio-2021-dalle-20-30-a-passo-con-i-celti-delle-highland

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.