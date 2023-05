Asiago: escursione alla scoperta delle erbe spontanee e dei loro utilizzi con aperitivo

In occasione della manifestazione Di Fiore in Fiore Asiago una passeggiata guidata con partenza a pochi passi dal centro di Asiago vi farà immergere tra boschi, prati e pascoli, per scoprire il risveglio della natura delle nostre montagne. Il vocio degli uccelli, i colori dei fiori, i profumi delle erbe spontanee di montagna ed i sapori di un tipico aperitivo…per vivere un’esperienza sensoriale unica, ricca di emozioni! La guida vi saprà intrattenere con tante curiosità sugli usi delle piante che si tramandano di generazione in generazione!

Domenica 28 maggio 2023 dalle 15.30 alle 18.30

SPECIALE DI FIORE IN FIORE ASIAGO: escursione guidata alla scoperta delle erbe spontanee di montagna e dei loro utilizzi con aperitivo.

Meta: Asiago e le sue contrade

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

L’itinerario proposto è caratterizzato dalla presenza di sentieri di montagna e strade sterrate e qualche breve tratto di strada asfaltata poco trafficata. Non sono presenti tratti esposti. Il dislivello in salita è di circa 150 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, cappello, crema solare.

COSTO: 20€ a persona per l’escursione guidata e aperitivo, 10€ per i ragazzi con meno di 15 anni.

LUOGO DI RITROVO: di fronte alla Pizzeria Wunderbar presso il Piazzale degli Eroi, 1, Asiago

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com | La prenotazione è obbligatoria.