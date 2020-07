Asiago: don Luigi Ciotti presenta "L'amore non basta"

Don Luigi Ciotti presenta "L'amore non basta". Appuntamento a Asiago nell'ambito della rassegna "Aperitivo con l'autore"

Il fondatore di “Libera” si racconta in un libro: il rischio è desiderare il ritorno a una normalità che era molto malata ben prima dell’arrivo del virus. Il crimine trova sempre nuove occasioni.

Eh no, l’amore non basta. Per occuparsi degli altri è una base troppo fragile. Strano, per la parola più scontata, quella che mette d’accordo tutti: l’amore è indiscutibilmente una cosa bella. Ma don Luigi Ciotti scontato non è mai, e L’amore non basta è il titolo che dà al suo ultimo libro (Ed. Giunti, 320 pagine, 18 euro) per ribadire fin dalla copertina che “occorre invece il sentimento di giustizia”, ossia “quel sentire sulla pelle le ferite degli altri che impedisce l'indifferenza, il giudizio e il pregiudizio”. E ti fa sentire “ogni forma di vita degna della massima cura”, anche quando la vita non è quella umana.

E’ un libro che racconta i 75 anni di don Ciotti ma non è un’autobiografia, che ripercorre i 55 anni del Gruppo Abele in soccorso degli ultimi e i 25 anni di Libera nella guerra alle mafie ma è molto di più. Con la passione di chi ha attraversato nei decenni la storia del nostro Paese, il sacerdote bellunese, immigrato da piccolo a Torino al seguito di genitori poveri, presenta così una galleria di personaggi, noti o sconosciuti, tutti capaci di lasciare un solco profondo, un tempo nella sua formazione e ora nella coscienza di chi legge.



Asiago - Sabato 25 Luglio - ore 17:00

Libreria Giunti al Punto di Asiago

Nell'ambito della rassegna "Aperitivo con l'autore"