Concorso Internazionale di Sculture in legno ad Asiago: gli artisti all'opera

Lungo le vie del centro si sentirà il buon profumo di legno appena tagliato, scultori realizzeranno la loro opera en plain air sotto gli occhi ammirati dei passanti.

Dal 22 al 27 agosto 2020 ad Asiago si terrà la 38ª edizione del Concorso Internazionale di Sculture in legno all’aperto, bellissima manifestazione dedicata all'arte della scultura. Al concorso parteciperanno diversi artisti, italiani e stranieri, che realizzeranno la propria scultura partendo da un tronco di legno o un pannello.

Il tronco messo a disposizione degli artisti è per tutti uguali ricavato dalla pianta di “Pino Cembro”, chiamato anche cirmolo.

Le misure del tronco: altezza cm. 130 e diametro cm. 40-50, i 3 pannelli sempre di pino cembro misurano 120x80x10 cm (circa). Il legno di questa pianta è molto pregiato e viene usato in modo particolare per le sculture.

Gli scultori sistemati nelle principali strade e piazze del centro storico scolpiscono le loro opere, sotto lo sguardo attento dei turisti curiosi, i quali possono contemplare la paziente arte della scultura ammirando le opere che giorno dopo giorno prendono forma.

Da anni questa manifestazione entusiasma non solo gli altopianesi ma anche i turisti, che complici le belle giornate potevano trascorrere dei momenti piacevoli in un’atmosfera a contatto diretto con l’arte, girando per il centro storico.

L'ultimo giorno si terranno le premiazioni.