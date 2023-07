Arzipark, tre sere di festa ad Arzignano

Dall’21 al 23 Luglio ritorna ARZI PARK FESTIVAL con la #senzapioggiaedition, 3 giorni di musica, divertimento e cultura nel cuore di Arzignano.

ARZI PARK FESTIVAL

VENERDI 21/7

Apertura area eventi dalle ore 20:00

In serata DJ SET con FREAK, Il party più DEVASTANTE di sempre

SABATO 22/7

Apertura area eventi dalle ore 18:00

In serata Live: BEAT TRIO

e DJ SET con BEAT - Official Tour

DOMENICA 23/7

Apertura area eventi dalle ore 12:00

In giornata DJ SET con BELFO + PETER MIX + ALBERTO COLLI

Food • Music • Drinks - Area Eventi con i migliori format della vallata - Area Drink & Food con Food Truck INGRESSO LIBERO

ARZI PARK FESTIVAL | #SenzapioggiaEdition

Parco dello sport