Arzignano: 'Un sorriso... e 6 zampe', camminata in ricordo di Angela

Indirizzo non disponibile

Domenica 8 maggio, a Castello di Arzignano al via la prima edizione di "Un sorriso... e 6 zampe", la camminata organizzata dall'associazione "Il sorriso di Angela" con il patrocinio del Comune di Arzignano.

Una passeggiata non competitiva aperta a tutti, in cui c'è la possibilità di partecipare accompagnati dai propri fedeli amici a quattro zampe per trascorrere una domenica diversa dal solito

Iscrizioni dalle ore 9.30 nella piazza di Castello di Arzignano.

Partenza dalle ore 10.00

L'itinerario è percorribile fino alle ore 13.00

Costo di Partecipazione: 4 euro a persona, compreso ristoro intermedio e finale.

Percorso di circa 7 km, che si sviluppa tra le strade e i sentieri di Castello di Arzignano.

L’associazione

Il 16 agosto 2020 moriva ad Arzignano Angela Vignaga, aveva 16 anni, investita da un’auto pirata. Per chi la conosceva la sua caratteristica più bella era il suo grande sorriso, che donava a tutti.

Per ricordarne la memoria è stata creata nel 2021 l’associazione che porta il suo nome con l’obiettivo di riportare il sorriso sul volto di chi l’ha perso, attraverso attività di volontariato, pet-therapy, e aiuti concreti a persone in difficoltà.

Nei primi mesi di attività sono già stati realizzate le seguenti attività:

Finanziato il progetto di Pet-Therapy "ZAMPA CON ME" rivolto alle 40 persone con disabilità

Donato al reparto di assistenza Neonatale di Arzignano, un frigo per la conservazione del latte.

Aiutato alcune famiglie in difficoltà del territorio.

L’obiettivo raccogliere fondi per finanziare le tante attività in programma. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta al canile di Arzignano.

Il sorriso di Angela - Via Pozzetti 31 – Arzignano (VI) Tel 3204959377