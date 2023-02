Arzignano: presentazione della mostra “Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento”

Il farsetto da uomo in pelle decorata con gigli a rilievo in filo di seta, in mostra al Palladio Museum di Vicenza (visibile nella foto di copertina) è un esempio della produzione di articoli di lusso nel Veneto del Cinquecento. Per secoli, i bovini ingrassati sui pascoli dell’altopiano di Asiago hanno fornito la materia prima a una fiorente industria del cuoio in centri come Bassano, Arzignano e Venezia. Le pelli venivano trattate nelle concerie in località dove la corteccia degli alberi, disponibile in abbondanza, poteva essere frantumata dalla forza dell’acqua per estrarre il tannino, l’ingrediente base per questa lavorazione.

E' in programma ad Arzignano la presentazione della mostra “Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento” alla Biblioteca Civica Giulio Bedeschi, giovedì 9 febbraio alle 20.30. L'incontro ha lo scopo di presentare al pubblico in modo inedito i contenuti della esposizione vicentina che parla della nostra identità e delle nostre radici, mettendo in luce l’importanza e la vitalità di un territorio in rapida trasformazione già in epoca rinascimentale, con il suo originale percorso di allestimento nelle sale dello splendido palazzo palladiano.

Ma perché proprio Arzignano? Oggi la Città è un centro rinomato per la produzione conciaria, ma pochi sanno che queste lavorazioni erano radicate proprio in questa zona già nel Medioevo. Nel Quattrocento gli statuti comunali scelgono di privilegiare lo sfruttamento delle acque attraverso i mulini anziché destinarle all’irrigazione. È l’inizio di uno sviluppo inarrestabile: in soli cinquant’anni la popolazione di Arzignano passa da 2.000 a 5.000 abitanti e nei secoli successivi le lavorazioni si fanno sempre più raffinate e di lusso, conquistando i mercati di tutta Europa.

La mostra “Acqua, Terra, Fuoco. Architettura Industriale nel Veneto del Rinascimento” al Palladio Museum di Vicenza, racconta proprio questo: un territorio in rapida trasformazione dove l’abbondanza di risorse naturali e l’ingegno tecnologico innovano l’economia e la cultura.

Infatti, se Palladio trasforma il volto del Veneto con la sua architettura è grazie a quel “miracolo economico” che nel Cinquecento rende la terraferma uno dei principali centri manifatturieri europei. E alla base di tutto c’è l’acqua: sfruttata in modo sapiente attraverso nuove tecnologie, permette di incrementare la produzione di beni di alta qualità. Guido Beltramini, tra i massimi studiosi di Palladio e del Rinascimento veneto, racconterà questa mostra particolarmente originale (l’allestimento è curato dal regista e scenografo teatrale Andrea Bernard), un’esposizione che prima di tutto è un racconto del nostro territorio.

Attraverso dipinti, mappe, disegni, oggetti, modelli, libri e filmati “Acqua, Terra, Fuoco. Architettura Industriale nel Veneto del Rinascimento” ci parla di questa epoca d’oro, riportando in vita le architetture del boom industriale del Veneto del Rinascimento: le fabbriche del Nord-Est e del Vicentino di cinque secoli fa, un’epoca d’oro in cui i brevetti, le invenzioni, la creatività industriale riescono a far realizzare agli imprenditori del tempo oggetti di design e moda che andavano a ruba in tutta Europa, utilizzando come siti produttivi le “fabbriche” dell’epoca, le ville di Andrea Palladio. Città come Arzignano, Valdagno, Schio sono già allora dei centri produttivi di eccellenza, riconosciuti e apprezzati a livello internazionale, che partecipano a pieno titolo a quello straordinario sviluppo industriale che trasformò campagne e colline del Veneto in sede di efficientissime manifatture che non avevano pari nel mondo dell’epoca, una potentissima Silicon Valley localizzata in zone periferiche, ai piedi delle colline dell’area pedemontana.

L'evento pubblico di giovedì 9 febbraio alla Biblioteca Civica “Giulio Bedeschi” di Arzignano in Vicolo Marconi, 6 è promosso dal Comune di Arzignano, dal Comitato "Arzignano Capitale della Pelle" e dal Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio / Palladio Museum, in collaborazione con la Rete delle Biblioteche Vicentine (RBV), interverranno Enrico Marcigaglia, Vice Sindaco di Arzignano e Guido Beltramini Direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio/Palladio Museum, introdotti e moderati da Gian Marco Mancassola, Direttore di TVA Notizie.

La mostra - curata da Deborah Howard del St. John’s College di Cambridge - è ideata e prodotta dal Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, realizzata in sinergia con la Direzione regionale Musei del Veneto, con il Patrocinio del Ministero della Cultura. È sostenuta dall’associazione statunitense Friends of Palladio, dalla The Gladys Krieble Delmas Foundation di New York (USA) e, come attività del Palladio Museum, gode del sostegno Art Bonus di Viacqua SpA; è aperta fino a domenica 12 marzo.

