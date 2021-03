Arzignano: M’illumino di meno e Ora della Terra 2021

Per il diciassettesimo anno consecutivo, la trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su RAI Radio 2, propone la Giornata del Risparmio Energetico denominata "M'illumino di meno" il giorno di venerdì 26 marzo 2021. Il giorno successivo, sabato 27 marzo è il momento dell’ Earth Hour 2021: la più grande mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici promossa dal WWF.

L'Amministrazione comunale raccoglie l'invito e propone lo spegnimento delle piazze centrali, della Rocca e di Villa Brusarosco nelle due serate del fine settimana.

Programma degli spegnimenti

Dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di giorni 26 e 27 marzo 2021 (venerdì e sabato) in Piazza Libertà (compresa illuminazione esterna del palazzo municipale), Marconi, Campo Marzio, Via Giuriolo, Via Rizzetti, Giardini di Villa Mattarello, via Kennedy, via Grifo, via Lovato, Largo De Gasperi, Piazza Risorgimento, Rocca di Castello e Parco di Villa Brusarosco.

L'assessore all'Ecologia Giovanni Fracasso: "Quest'anno più che mai Arzignano aderisce alla popolare iniziativa di Radio 2 Caterpillar e all’evento dell’Ora della Terra organizzato dal WWF in tutto il modno. Vi saranno degli spegnimenti nelle serate di venerdì e sabato di luci in alcune zone della città. Un atto dal grande valore simbolico con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del risparmio energetico)".