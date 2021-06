Estate ad Arzignano: ogni sera teatro, musica, eventi

Entra nel vivo l'Estate inArzignano, un ricco cartellone di eventi, le partite degli europei di calcio, cinema in piazza, musica dal vivo, negozi aperti, street food, visite guidate, teatro, spettacoli per bambini.

I Mercoledì By Night, originale iniziativa “Made in Arzignano” saranno nuovamente la colonna sonora della nostra estate. La musica sarà protagonista anche di altre iniziative tanto importanti quanto raffinate, come il concerto per la Giornata Internazionale della Musica e il concerto della rassegna PostoUnico, che porteranno in città proposte d’autore.

Torna poi il Festival degli anni ‘80, che nella prima edizione ha riscosso un grandissimo successo e che diventerà una classica per Arzignano e per tutti gli appassionati di quel prodigioso periodo.

Non solo, potremo vivere assieme gli Europei di Calcio con il maxischermo in piazza, tutti a tifare gli Azzurri in queste magiche serate estive.

Inoltre ogni giovedì ci sarà il Cinema In Piazza dove saranno proiettati bellissimi film e documentari.

PROGRAMMA



Venerdì 11 giugno

Piazza Campo Marzio, ore 21.00

Europei Italia - Turchia

Evento sportivo in diretta

Sabato 12 giugno

Piazzale della Vittoria, ore 21.00

Festival Biblico

“Nemici Amici” con il Gruppo dell’Amicizia

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo, interno Chiesa di Castello

Mercoledì 16 giugno

Parco dello Sport, ore 18.00

Al parco… in movimento!

Incontro settimanale di 2 ore di stretching dei meridiani, qigong,

auto trattamento e laboratorio shiatsu.

Quota 5€ una tantum per copertura assicurativa UISP

Iscrizione obbligatoria al 348 7030358, entro le ore 13.00

Organizzazione Uisp Vicenza e Ass. Percorsi di Bamboo

Scuola Internazionale di Shiatsu - Italia ®

Mercoledì 16 giugno

Campo Marzio, ore 21.00

Europei Italia - Svizzera

Evento sportivo in diretta

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Venerdì 18 giugno

Parco della Rocca di Castello, ore 21.00

Serata Caravaggio

con Antonio Carradore

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della Rocca

Sabato 19 giugno

Piazzale della Vittoria Castello, ore 21.00

Festa della Musica

Sorah Rionda (Cuba)

Il nuovo lavoro di Sorah Rionda, “Renacer” rappresenta la sua rinascita

artistica e spirituale e l’intenso legame con la sua famiglia cubana ma

con origine multietnica. Il percorso musicale si fonde nella sua Habana

con l’allegria, i colori, la nostalgia e l’amore passionale.

Violeta Grecu (Moldavia)

Violeta Grecu è una delle più importanti e riconosciute artiste moldave.

Nella sua musica ritroviamo il valore delle sue origini, con la sua

esperienza sia nel campo del musica tradizionale ma anche nel jazz e

con la professionalità di una musicista diplomata sia in pianoforte che

in canto.

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo l’evento viene annullato

Domenica 20 giugno

Piazza Campo Marzio, ore 18.00

Europei Italia - Galles

Evento sportivo in diretta

Mercoledì 23 giugno

Parco dello Sport, ore 18.00

Al parco… in movimento!

Incontro settimanale di 2 ore di stretching dei meridiani, qigong,

auto trattamento e laboratorio shiatsu.

Quota 5€ una tantum per copertura assicurativa UISP

Iscrizione obbligatoria al 348 7030358, entro le ore 13.00

Organizzazione Uisp Vicenza e Ass. Percorsi di Bamboo

Scuola Internazionale di Shiatsu - Italia ®

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 24 giugno

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

Conta su di me

Regia di Marc Rothemund

durata 104 minuti

Un viziato trentenne, figlio di un cardiochirurgo, viene incaricato dal

padre di prendersi cura di un adolescente, malato terminale,

esaudendo tutti i desideri del ragazzino, non solo materiali.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Venerdì 25 giugno

Cortile dell’Istituto Canossiano, ore 21.00

Dante drawing di Robert Rauschenberg,

ovvero l’Inferno di Dante tra new Dada, Pop Art

ed espressionismo in astratto

con Alfonso Cariolato

Tra il 1959 e il 1960 l’artista R. Rauschenberg realizza 34 “transfer

drawings” che illustrano la prima cantica della Commedia, disegni e

acquerelli uniti a decalcomanie e fotografie provenienti da giornali e

riviste. L’artista dialoga con Dante, recando con sé il portato del

proprio tempo e la carica dissacrante dell’arte americana

contemporanea, incontro inedito che mostra come sia necessario

rapportarsi ai classici portandoli, in qualche modo, fuori da se stessi.

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo Chiesa dell’Ist. Canossiano

Sabato 26 giugno

Cortile Canonica Ognissanti, ore 21.00

Geometrie variabili

salutando Beethoven

con Federica Dotto e Giorgio Fiori

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

Lunedì 28 giugno

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Proiezione del docufilm

Oeconomia

Regia di Carmen Losmann

Germania 2020 - 85’

Sottotitoli: italiano

Il sistema economico si è reso invisibile e sfugge alla nostra

comprensione. Negli ultimi anni abbiamo spesso percepito che

qualcosa non funzionava. Ma cosa esattamente? Oeconomia svela le

regole del gioco capitalistico e mostra come la crescita dell’economia

e i profitti siano possibili solo quando le persone si indebitano. E

mentre i resoconti dei giornali non aiutano a capire i veri meccanismi

che si nascondono dietro la nostra vita quotidiana, Oeconomia si

propone di scomporre il sistema nelle sue regole essenziali, per fare

luce sul funzionamento del capitalismo contemporaneo.

A cura di CineAgenzia per Internazionale

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

Mercoledì 30 giugno

Parco dello Sport, ore 18.00

Al parco… in movimento!

Incontro settimanale di 2 ore di stretching dei meridiani, qigong,

auto trattamento e laboratorio shiatsu.

Quota 5€ una tantum per copertura assicurativa UISP

Iscrizione obbligatoria al 348 7030358, entro le ore 13.00

Organizzazione Uisp Vicenza e Ass. Percorsi di Bamboo

Scuola Internazionale di Shiatsu - Italia ®



Mercoledì 30 giugno

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 1 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

Ma cosa ci dice il cervello

Regia di Riccardo Milani

durata 98 minuti

Agente segreto sotto copertura, Giovanna Salvatori decide di

vendicare alcuni vecchi amici dalle prepotenze di colleghi e clienti

utilizzando tecnologie e competenze legate al proprio lavoro.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Venerdì 2 luglio

Chiesetta di San Bartolomeo, ore 21.00

Presentazione del libro

Vivere volando

Incontro con l’autrice

Giorgia Righi è una ragazza affetta da una malattia neurodegenerativa.

Nel 2018 ha scritto il libro “Vivere Volando” che racconta, in 8 brevi

racconti, aneddoti e circostanze che ha dovuto affrontare nella sua

vita. Una persona ispirazionale, nonostante la disabilità, il dolore, che

tenta di frenare questa giovane ragazza, ma invano.

Organizzazione Leo Club Valle Del Chiampo.

Prenotazione obbligatoria alla mail valledelchiampo@leoclub.it

Venerdì 2 luglio

Cortile Istituto Canossiano ore 21.00

Spettacolo per bambini

CAPPUCCETTO ROSSO,

IL LUPO E ALTRE ASSURDITÀ

di Matàz Teatro

durata 60 min

età dai 5 anni in su

C’era una volta Cappuccetto Rosso che, una bella mattinata d’estate,

voleva portare la colazione alla cara nonnina... no, non va bene.

C’era una volta Cappuccetto Rosso che, nonostante fuori piovesse,

insisteva per portare la colazione alla nonna... no, nemmeno così

va bene! C’era una volta Cappuccetto, che non voleva andare dalla

nonna, perché voleva andare allo zoo, la sveglia suonava e lei fingeva

di stare male per non alzarsi dal letto! Si, proprio così, la nostra storia

vuole raccontare la vicenda classica... senza però riuscirci del tutto.

Organizzazione in collaborazione con Theama Teatro

Venerdì 2 - Sabato 3 - Domenica 4 luglio

Piazze di Arzignano

STREET FOOD INTERNAZIONALE

Street food e musica

Martedì 6 luglio

Sagrato della Chiesa di Villaggio Giardino, ore 21.30

VI festival della musica nei luoghi dell’arte - POSTO UNICO

GINEVRA DI MARCO

Quello che conta

L’amore per Luigi Tenco e l’elegante voce di Ginevra Di Marco: da

questo incontro nasce il progetto musicale Quello che conta.

In un’atmosfera retrò che riporta agli anni Sessanta, canzoni immortali

dalle splendide melodie e con partiture originali arrangiate per archi

rivivono grazie alla raffinatezza dell’interpretazione della cantante

fiorentina e alla sensibilità dei musicisti che la accompagnano sul

palcoscenico, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori.

Ingresso a pagamento (informazioni a pag. 10)

Mercoledì 7 luglio

Parco dello sport, ore 18.00

Al parco… in movimento!

Incontro settimanale di 2 ore di stretching dei meridiani, qigong,

auto trattamento e laboratorio shiatsu.

Quota 5€ una tantum per copertura assicurativa UISP - Iscrizione

obbligatoria al 348 7030358 entro le ore 13.00

Organizzazione Uisp Vicenza e Ass. Percorsi di Bamboo Scuola

Internazionale di Shiatsu - Italia ®

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 8 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

CRESCENDO

#MAKEMUSICNOTWAR

Regia di Dror Zahavi

durata 102 minuti

Quando il celebre direttore d’orchestra Eduard Sporck accetta

l’incarico di creare un’orchestra giovanile israelo palestinese, viene

rapidamente trascinato in una tempesta di problemi irrisolvibili.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Sabato 10 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.00

concerto

PARTIAMO DA ZERO

Musica, passione, amicizia si fondono insieme in una serata

magica tra le note poetiche in un tributo a Renato Zero

Le offerte libere saranno interamente devolute alla Città della Speranza.

Organizzazione in collaborazione con Ass. Emozionalmente e Yamaha

Music School - INFO: 392 6323243

Domenica 11 luglio

Rocca di Castello

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Una giornata nel medioevo

Visite alla Rocca di Castello con la partecipazione dell’Associazione

Storica Città del Grifo.

Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Lunedì 12 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Proiezione del docufilm

Picture a Scientist

Regia di Ian Cheney - Sharon Shattuck

Stati Uniti 2020 - 97’

Sottotitoli: italiano

Picture a Scientist celebra l’esperienza e l’impegno delle ricercatrici

che stanno scrivendo un nuovo capitolo nella storia della scienza.

La biologa Nancy Hopkins, la chimica Raychelle Burks e la geologa

Jane Willenbring raccontano quello che le donne sono costrette a

subire ancora oggi nel campo della ricerca scientifica: dalle forme

più sottili di discriminazione sessista – come l’essere escluse dai

destinatari di un’email importante o il vedersi assegnare un laboratorio

minuscolo – alle vere e proprie molestie sessuali. E mostrano come

la loro lotta per essere riconosciute sia fondamentale per promuovere

una scienza più inclusiva, equa e aperta a tutti.

A cura di CineAgenzia per Internazionale

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

Mercoledì 14 luglio

Parco dello Sport, ore 18.00

Al parco… in movimento!

Incontro settimanale di 2 ore di stretching dei meridiani, qigong,

auto trattamento e laboratorio shiatsu.

Quota 5€ una tantum per copertura assicurativa UISP

Iscrizione obbligatoria al 348 7030358, entro le ore 13.00

Organizzazione Uisp Vicenza e Ass. Percorsi di Bamboo

Scuola Internazionale di Shiatsu - Italia ®

Mercoledì 14 luglio

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 15 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

Above suspicion

Regia di Phillip Noyce

durata 104 minuti

Un agente dell’FBI sposato da poco deve cercare informazioni in una

cittadina del Kentucky. L’uomo inizia una relazione con una donna del

posto, la quale diventa la sua principale fonte d’informazione.

La giovane vede in lui un modo per fuggire.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Venerdì 16 luglio

Parco della Rocca di Castello, ore 21.00

È solo Giotto?

Il “problema” della pittura al tempo di Dante

con Antonio Carradore

Dante critico d’arte e l’autografia di impresa dell’artista medievale.

Dubbi, ipotesi, fraintendimenti provocazioni fra Cimabue, Giotto, Pietro

Cavallini e il caso del ciclo francescano d’Assisi

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo Chiesa restaurata di San Bartolomeo

Sabato 17 luglio

Cortile Istituto Canossiano ore 21.00

Spettacolo per bambini

IL SOGNO DEL GIOVANE

LEONARDO DA VINCI

di Barabao Teatro

durata 60 min

età 6-10 anni

Il piccolo Leonardo vive nel suo splendido villaggio di Vinci e esplora

il mondo che lo circonda con estrema curiosità e vitalità. Nella ridente

Toscana Leonardo inizia a studiare i moti dell’aria, dell’acqua, degli

animali.

Il padre, accorgendosi della bravura del figlio nel disegno decide di

portarlo a Firenze alla famosa Bottega di Mastro Verrocchio.

Malinconicamente, Leonardo lascia Vinci e si trova catapultato nella

Firenze del Rinascimento dove Arte è sinonimo di Cultura, Crescita e

Lavoro.

Organizzazione in collaborazione con Theama Teatro

Sabato 17 luglio

Piazza Campo Marzio ore 20.00

Concerto tributo ai Rolling Stones

Organizzazione bar 44

Martedì 20 luglio

Piazzale della Vittoria Castello ore 21.15

L’abbraccio selvatico delle montagne

Dalla traversata delle Alpi alla vocazione di perdersi

nella vastità

Serata con l’autore e geo esploratore Franco Michieli

Franco Michieli è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi

traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Il suo racconto

ripercorre la traversata alpinistica delle Alpi da mare a mare, la

scoperta degli spazi selvaggi delle terre nordiche, fino alla scoperta di

saper attraversare terre impervie interpretandole esclusivamente con

occhi e facoltà umani, in vero isolamento nell’ambiente.

Organizzazione Cai di Arzignano

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

Mercoledì 21 luglio

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

SEZIONE DI ARZIGNANO

Giovedì 22 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

In viaggio verso un sogno

regia: Tyler Nilson, Michael Schwartz

durata: 97 minuti

Zak ha la sindrome di Down e desidera diventare un lottatore

professionista. Una notte scappa dall’istituto che lo ospita

ed incontra Tyler, un bandito in fuga che diventa il suo allenatore,

ed Eleanor, infermiera che si unisce all’avventura.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Venerdì 23 luglio

Piazzale della Vittoria, ore 21.00

E Lucevan le stelle - Serata Lirica

Medea De Anna – Soprano

Anna Consolaro – Soprano

Cristiano Langaro – Tenore

Milo Buson – Baritono

Maurizio Priante – Baritono

Al pianoforte il Maestro Antonio Camponogara

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo rinviato a data da destinarsi

Sabato 24 luglio

Piazze del Centro dalle ore 16.00

SUPEREROI IN ARZIGNANO

aspettando gli anni ‘80

Piazze del Centro, ore 18.00

MONDOSERIE

Supereroi, anti-eroi, eroi dark

Come le serie tv ci aiutano a leggere il mondo.

Conferenza di Jacopo Bulgarini d’Elci

Sabato 24 luglio

Cortile Istituto Canossiano ore 21.00

Spettacolo per bambini

LA LAMPADA DEI DESIDERI

di Febo Teatro

durata 45 min

età 6-10 anni

Aladino è un ragazzo che vuole avere tutto e subito senza fatica.

Passa le giornate a giocare ai videogiochi, senza alzare un dito, fino

a quando è costretto a scendere al bazar sotto casa dove incontra Ali

Babà, il padrone del negozio che gli regala una Lampada. Il ragazzo,

senza troppo interesse, la porta a casa e scopre che quella non è

una lampada come le altre, ma è magica: esaudisce i desideri delle

persone. Qui comincia l’avventura del giovane tra colpi di scena e

incontri, scoprirà che se vuoi davvero qualcosa non c’è magia più forte

della volontà.

Organizzazione in collaborazione con Theama Teatro

Lunedì 26 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Proiezione del docufilm

The Fever

Regia di Katharina Weingartner

Austria, Germania, Svizzera 2019 - 99’

Sottotitoli: italiano

Mentre il covid-19 metteva il mondo in ginocchio, in Africa la

malaria continuava a provocare più vittime di tutte le altre

malattie e guerre del nostro pianeta messe insieme. Ma cosa

succederebbe se si scoprisse che una semplice pianta è in grado

di combattere il paludismo e salvare mille vite al giorno? Una pianta

che si può coltivare in giardino, che non costa quasi nulla e può essere

a disposizione di chiunque? Non tutti ne sarebbero felici, in particolare

le multinazionali farmaceutiche, che temono per i loro profitti.

Un’ennesima forma di sfruttamento del continente, a cui si oppongono

i tre protagonisti africani del film, convinti che una medicina basata su

soluzioni locali potrebbe evitare milioni di morti.

A cura di CineAgenzia per Internazionale

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

Mercoledì 28 luglio

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 29 luglio

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

L’hotel degli amori smarriti

regia: Christophe Honoré

durata: 86 minuti

Maria e Richard sono sposati da vent’anni. Una sera lui scopre

che lei ha un amante: si tratta di un suo studente dell’università.

Non valgono a nulla le motivazioni che Maria adduce. Richard è

sconvolto. Lei decide allora di lasciare il domicilio coniugale senza

andare però troppo lontano: la stanza numero 212 dell’hotel di fronte

a casa. Da lì può avere una visione a distanza sul consorte e sul suo

matrimonio. Ma non sarà sola in questa riflessione.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Sabato 31 luglio

Piazza Campo Marzio ore 20.00

Concerto tributo ai Dire Straits

Organizzazione bar 44

Mercoledì 4 agosto

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 5 agosto

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

Il diritto di opporsi

regia: Destin Daniel Cretton

durata: 136 minuti

Basato sulla vera storia raccontata da Stevenson nel libro

“Just Mercy”, Il diritto di opporsi è il resoconto di una battaglia

contro l’ingiustizia e il razzismo nello Stato reso celebre da

Harper Lee con il suo “Il buio oltre la siepe”: l’odissea di un

innocente accusato ingiustamente di un omicidio e difeso

dal coraggioso avvocato Atticus Finch.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Lunedì 9 agosto

Piazza Campo Marzio, ore 21.15

Proiezione del docufilm

Hong Kong Moments

Regia di Zhou Bing

Cina- Germania 2020 - 96’

Sottotitoli in italiano

La vita di sette abitanti di Hong Kong, diversi per estrazione sociale

e orientamento politico, durante le proteste che da più di un anno

oppongono il movimento pro democrazia al governo della regione

e alla polizia. Le loro storie riflettono i conflitti interni a una società

sempre più divisa.

A cura di CineAgenzia per Internazionale

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

Mercoledì 11 agosto

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 12 agosto

Campo Marzio, ore 21.15

Cinema in Piazza

La casa delle stelle

Regia: Juan José Campanella

Durata: 129 min

In una villa vivono insieme una bella star dell’epoca d’oro del cinema,

un attore vicino al tramonto della sua vita, un brillante sceneggiatore

e un talentuoso regista. L’arrivo di una giovane coppia che cerca di

convincere l’attrice a vendere la casa, costringerà gli altri abitanti a

mettersi in moto per impedirlo.

Organizzazione in collaborazione con Charlie Chaplin Cinemas

Mercoledì 18 agosto

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Mercoledì 25 agosto

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Sabato 28 Domenica 29 agosto

Piazze del centro

Arte In Arzignano

Mostra di artisti locali e nazionali

Organizzazione in collaborazione con Associazione Miti & Mete

Mercoledì 1 settembre

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Giovedì 2 settembre

Piazzale della Vittoria di Castello ore 21.15

Lunana: a yak in the classroom

Regia di Pawo Choyning Dorji

Bhutan, 2019, 109’ - sottotitoli italiani

Proiezione del film vincitore del Lessinia d’Oro

al 26° Film Festival della Lessinia.

Organizzazione Cai di Arzignano

In caso di maltempo presso Biblioteca Civica G. Bedeschi

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti

Sabato 4 settembre

Parcheggio destra Chiampo, ore 16.30

Dante viandante

con Ivano Dani e Edoardo Lorenzi

Camminata letteraria ne l’ora che volge il disio ai navicanti: paesaggi,

tramonti, solitudini, slanci, smarrimenti.

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo, rinvio al 5 settembre

Sabato 4 Domenica 5 settembre

Piazze del Centro

Festival degli anni ‘80

Un evento grandioso che riporta la gioia e l’entusiasmo dei

“mitici” anni 80 IN Arzignano!

I combattimenti della tana delle tigri, i videogiochi che ci tenevano in

piedi per ore per sfidarci con gli amici al bar, i personaggi delle serie

TV più amate, le auto che abbiamo sognato, i personaggi e le storie

di un decennio che hanno segnato un’epoca tornano IN Arzignano per

una festa ancora più grande,un momento per stare insieme in maniera

spensierata (anche se un po’ nostalgica, per chi quel decennio l’ha

vissuto)

Sabato 4, ore 18.00

MONDOSERIE

Supereroi, anti-eroi, eroi dark

L’invenzione del serial killer e le sue conseguenze

Conferenza di Jacopo Bulgarini d’Elci

Mercoledì 8 settembre

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Venerdì 10 settembre

Sagrato della Chiesa di Villaggio Giardino, ore 21.00

Nomi, piante, animali, cose: il

caleidoscopio dei simboli

con Luca Repele

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo, chiesa restaurata di San Bartolomeo

Mercoledì 15 settembre

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Venerdì 17 settembre

Cortile di Casa S. Angela, ore 21.00

La vita è tutta visibile per noi?

Serata Van Gogh

con Alfonso Cariolato

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

In caso di maltempo nel salone di Casa S. Angela

Sabato 18 settembre

Piazze del Centro

Festa dello Sport

Presentazione delle attività della stagione sportiva 2021/2022

Domenica 19 settembre

Piazzale della Vittoria Castello, ore 9.00

In cerca di leggende

Passeggiata da Castello verso Tezze e Costo con ritorno a Castello

Organizzazione in collaborazione con Pro Loco Arzignano

Mercoledì 22 settembre

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Sabato 25 settembre

Piazza Campo Marzio ore 20.00

Concerto tributo ai Led Zeppelin

Organizzazione bar 44

Venerdì 24

Sabato 25

Domenica 26

settembre

San Zeno di Arzignano

San Zeno in fiore

Sagra patronale organizzata dal G.A.R San Zeno

Mercoledì 29 settembre

Piazze del Centro, ore 20.30

Mercoledì by Night

Musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro

Negozi aperti fino alle 22.30

Venerdì 1 Sabato 2 Domenica 3 ottobre

San Zeno di Arzignano

San Zeno in fiore

Sagra patronale organizzata dal G.A.R San Zeno