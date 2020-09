Arzignano e dintorni: tutti gli eventi dal 10 al 13 settembre 2020

Tutti gli eventi di questa settimama ad Arzignano e dintorni.

GIOVEDì 10 SETTEMBRE

ARZIGNANO

MUSICA

Ore 20.30, Piazza Campo Marzio.

CONCERTO della Yamaha Music School in occasione dell’apertura della nuova sede di Via Broli. In caso di maltempo il concerto è rinviato a Venerdì 11 Settembre

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

ARZIGNANO

RAFFAELLO 500

Ore 21, chiesa restaurata di S. Bortolo.

Incontro con lo storico dell’Arte Antonio Carradore e musiche di Federica Dotto e Emma Nicol Pigato.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle direttive anti covid.

Contatto: 348 9239804 (Lun-Ven 17/19 Sab 10/12)

SABATO 12 SETTEMBRE

IN ARZIGNANO

ARTE IN ARZIGNANO

Dalle ore 16.00 fino alle 22.00 circa

Piazze del centro

Mostra di artisti locali e nazionali a cura dell’Associazione Culturale Miti e Mete

30 stand con diversi artisti, ognuno autonomo nell’esecuzione della proprie forme d’arte. Saranno presenti: pittori, grafici, scultori, ceramisti, vetrai, ecc., alcuni dei quali lavoreranno in loco e in tempo reale. Al centro della piazza sarà allestita una postazione di flash art lunga circa 20 m. composta da tavole rivestite da carta da disegno e tutto il materiale necessario a colorare (pennelli, pennarelli, tempere) così che il pubblico possa collaborare liberamente con gli artisti presenti. L’attività è rivolta a piccoli e grandi. Previsto un accompagnamento musicale con il maestro Antonio Camponogara al pianoforte e i suoi allievi.

In Piazza Libertà infine, durante i due giorni verrà composta a terra un’opera sacra a due mani a cura della madonnara Francesca Schiavone.



IN PROVINCIA

MONTECCHIO MAGGIORE

Ore 17.00

Presentazione del volume Studi e Ricerche n. 26

Presso il Cinema San Pietro di Montecchio Maggiore, ingresso libero.

Contatti: 3356936204

MONTECCHIO MAGGIORE

Ore 21.00

FUSILLA SPARK - Ironia Rock in chiave inglese

Blues, rock e musica colta. Generi molto diversi tra loro che si fondono grazie all'amalgama rock creato dall'uso di footstomp e basso elettrico. Questi fungono da cardine per le incursioni di violino nei temi e nei virtuosismi della musica colta mentre ?sarmonica e ?auto evocano scenari folk e improvvisazioni di stampo jazzistico.

MONTECCHIO MAGGIORE

Gruppi di 10 persone

Orario partenze: 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00.

Visita guidata al mulino Maltauro

Pro Loco svolge una visita guidata nell’antica contrada di Valdimolino, dove eccezionalmente sarà aperto, solo su prenotazione, l’antico mulino restaurato da Enrico Maltauro. Il percorso, della durata di un’ora, si snoda tra cascate, ruscelli e vasche colme di pesci. Un posto unico e incantato, mai aperto al pubblico.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria info@prolocoaltemontecchio.it - 340 0796224.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

IN ARZIGNANO

ARTE IN ARZIGNANO

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00 circa

Piazze del centro

Mostra di artisti locali e nazionali a cura dell’Associazione Culturale Miti e Mete

GIRO DEL PELMO

CAI Arzignano organizza un’escursione impegnativa ma con panorami di grande soddisfazione.

Partenza ore 5.45. Escursione solo per soci CAI.

https://www.caiarzignano.info/ attivita/attivita-estive/giro- del-pelmo

IN PROVINCIA

TREKKING ANELLO PICCOLE DOLOMITI

Partenza: ore 9.45 da Selva di Progno

Vajo dell'orco e leggende di anguane e orchi a Durlo

Escursione lungo i Sentieri dell'Acqua che da San Bortolo delle Montagne (Vr) portano a Durlo di Crespadoro (VI). Un itinerario che attraversa il Vajo dell'Orco tra contrade cimbre, boschi e pascoli lungo sentieri antichi ascoltando leggende di Orchi e Anguane.

Info e prenotazioni: Tel: 388 6383495 turismonaturalisticorurale@ gmail.com

TREKKING A CAVALLO ANELLO PICCOLE DOLOMITI

Partenza: ore 8.30 da Quargnenta di Brogliano

Trekking delle tre valli

Percorso di circa 20 km tra Brogliano, San Benedetto e Nogarole con visita alla Chiesa del Castellaro e alla "Bocara dei Rondini" con pranzo a base di prodotti tipici presso l'Az. Agricola La Primula.

Info e prenotazioni: 345 1392931 lepiccoledolomiti@gmail