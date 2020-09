Arzignano e dintorni: tutti gli eventi dal 21 al 27 settembre

Tutti gli eventi di questa settimama ad Arzignano e dintorni.

EVENTI AD ARZIGNANO E DINTORNI

Dal 21 al 27 settembre 2020

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

ARZIGNANO

CINEMA IN ARZIGNANO

TENET di Christopher Nolan. Con Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, ore 20,45

JACK IN THE BOX di L.Fowler. Con Simon Balfour V.M.14 ANNI, ore 21,00

NON ODIARE di Mauro Mancini. Con Alessandro Gassmann, ore 21,20

dal lunedì al giovedì INGRESSO € 5,50 / 3D € 7,50 (esclusi festivi, prefestivi, prime visioni)

Info: Charlie Chaplin Cinemas, Via Campo Marzio, 14, 36071 Arzignano, tel 0444 670183

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

ARZIGNANO

CINEMA IN ARZIGNANO

IN PROVINCIA

CHIAMPO

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’

ore 20:45, Piazza G. Zanella

STEP BY STEP

I cammini e i viaggi lenti di James Pinton.

MERCOLEDÍ 23 SETTEMBRE

ARZIGNANO

INCONTRO DI PRESENTAZIONE dei CORSI DI TEATRO

Teatro Mattarello,

ore 19.00: presentazione dei corsi per bambini (6-10 anni) e per ragazzi (11-13 e 14-18 anni)

ore 20.30: presentazione dei corsi per adulti (corso base, corso avanzato, corso di approfondimento)

Corso per bambini e ragazzi

Nei corsi pomeridiani, destinati a bambini (6-10 anni) e ragazzi (11-18 anni) il teatro viene utilizzato come mezzo per lo sviluppo armonico delle capacità creative e relazionali dei giovani allievi, dando gli strumenti per una maggiore consapevolezza comunicativa e una miglior gestione delle proprie emozioni. Il fine ultimo è sempre il benessere dei bambini e dei ragazzi e lo sviluppo delle capacità di condivisione di un progetto con altri coetanei, facendo sbocciare le emozioni in modo spontaneo e creativo e migliorando la percezione di sé stessi e del mondo circostante. E’ prevista una lezione di prova.

Corso per adulti

I corsi per adulti si articolano in più livelli creando un percorso di formazione completo: si parte dallo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e dalle basi dell’azione teatrale, arrivando successivamente all’analisi del testo, lo studio dei personaggi, la memorizzazione, il ritmo teatrale e i movimenti in scena. L’obiettivo è quello di costruire una vera “compagnia di neo-attori” pronta ad essere coinvolta in eventi estemporanei per un confronto gioioso con il pubblico. Negli anni, infatti, sono stati molti i corsi che hanno proposto i propri esiti finali a pubblici diversi replicandoli a Vicenza e in provincia.

Per informazioni:

THEAMA TEATRO

info@theama.it - 0444 322525

www.theama.it - www.teatrospaziobixio.com

IN PROVINCIA

MONTECCHIO MAGGIORE

OSSERVAZIONE DEL CIELO STELLATO

ore 20.30 l Parco Marinai d’Italia, via Veronese

Osservazione del cielo stellato con “I Cacciatori di Stelle” al Parco Marinai d’Italia, via Veronese

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

IN PROVINCIA

VALDAGNO

ICS FACTOR – INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, SOSTENIBILITÀ –

Ore 15.30, palazzo Festari

Secondo Meeting Provinciale del Progetto Europeo finanziato dal programma comunitario ErasmusPlus che ha come obiettivo scoprire e mettere in luce quali sono, secondo i giovani vicentini le eccellenze sportive, imprenditoriali e in ambito innovazione del territorio.

Il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00, con apericena finale e il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00 con aperitivo conclusivo i giovani tra i 15 e i 30 anni di tutto il territorio provinciale, e i loro amministratori potranno confrontarsi e far emergere le realtà vicentine giovani che, negli ambiti di imprenditoria, sport e ambiente, hanno “l’ICS Factor”, quel qualcosa in più che fa la differenza, da cui prendere ispirazione. L’obiettivo del progetto è infatti trovare il buon esempio, mettere in luce l’impegno e la passione per generare una riflessione che possa innescare un processo virtuoso e portare alla nascita di nuove idee, opportunità e prospettive per i giovani.

Se sei un giovane in età compresa tra i 15 e i 30 anni e vivi nel territorio vicentino, partecipa!

iscrizioni: https://bit.ly/ iscrizionemeetingValdagno

CHIAMPO

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’

ore 20:30, Piazza G. Zanella

Maratona di lettura…IN VIAGGIO!

SABATO 26 SETTEMBRE

IN PROVINCIA

VALDAGNO

ICS FACTOR – INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, SOSTENIBILITÀ –

Ore 9.30, palazzo Festari

DOMENICA 27 SETTEMBRE

IN PROVINCIA

MONTECCHIO MAGGIORE

SUI LUOGHI DELLE SABBIONARE

escursione guidata a cura del Club Speleologico Proteo di Vicenza.

Partenza dall’Agriturismo “La Costalta” (Cattani) a Sant’Urbano,

rientro ore 12.00 circa

Info:

