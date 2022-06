Arzignano by night ogni mercoledì

L’estate si riappropria di uno dei suoi eventi più originali e gradevoli per la zona dell’Ovest Vicentino, vale a dire i Mercoledì by Night che “spezzano” la settimana lavorativa e intrattengono in musica i frequentatori del centro storico di Arzignano. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale con il locale mandamento Confcommercio, è ripresa inaugurando con qualche giorno d’anticipo la stagione estiva.



Una grande occasione per vivere il centro, fare acquisti, frequentare i nostri locali e gustare musica di qualità. I negozi aderenti, infatti, rimarranno aperti fino alle 22.30 e in piazza Marconi, è allestita un'area giochi per i più piccoli. E non poteva mancare l'appuntamento culturale con le visite guidate alla Galleria permanente Achille Beltrame nella prestigiosa sede municipale. Visite dalle 20.30 alle 22.30.



L’idea originale rende le piazze del centro un grande palcoscenico che si anima con le note degli artisti che ogni mercoledì si esibiscono.

I "Mercoledì by night" si inseriscono nel più ampio programma degli eventi estivi organizzati dall'amministrazione, tutti all’insegna della socialità, per famiglie, bambini, anziani.



L’appuntamento è, nelle Piazze del Centro alle ore 20.30 con musica dal vivo e dj set in collaborazione con i locali del centro.