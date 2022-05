Arzignano by night: tutti gli eventi questo mercoledì

Per questo primo mercoledì è prevista in Piazza Campo Marzio la premiazione dell'Arzignano calcio, promossa in serie C. Inoltre in programma 2 concerti live: uno nel piazzale di Villa Mattarello, e un'altro in Campo Marzio.

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e il vice sindaco Enrico Marcigaglia: "Ritorna uno degli eventi estivi più apprezzati ed attesi di Vicenza. Per 15 serate, per tutti i mercoledì estivi, dal 1/06 al 15/09, le piazze si animeranno con eventi, musica e famiglie. Quest'anno 3 importanti novità:

- Piazza MARCONI: area giochi per bambini;

- MUNICIPIO: galleria Beltrame con visite guidate;

- Piazza LIBERTA': mercatino Enogastronomico Specilità della Valle"

... e ovviamente i locali con i platetaici e tanta musica."

Gli eventi del mercoledì by night 1 giugno 2022



• Piazza Marconi, ore 19.00 -23.00

AREA GIOCHI BAMBINI

• Piazza Libertà, ore 20.00

MERCATINO ENOGASTRONOMICO con SAPORI e SPECIALITÀ DELLA VALLE

• Piazza Campo Marzio, ore 20.15

CONCERTO LIVE STRABELLI FIELDS musica anni 60

• Bar Al Matta, ore 21.30 Villa Mattarello

CONCERTO LIVE CALVI ACUSTICO pop inediti e cover

• Municipio, ore 20.30 - 22.30

VISITE GUIDATE GALLERIA ACHILLE BELTRAME

• Campo Marzio, ore 22.00

PREMIAZIONE ARZIGNANO CALCIO PROMOSSA IN SERIE C