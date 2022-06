Artists for nature: per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Un evento di beneficenza: il 5 giugno 2022 al Teatro S. Marco di Vicenza - ore 20:30 per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

Arte, danza, musica e recitazione.

1 biglietto = 1 albero

Una serata di arte al servizio dell'ambiente in cui, per ogni biglietto acquistato, si potrà piantare un albero nel bosco di Enego con il progetto Wownature. Una serata in cui fare la differenza e ricordarsi delle meraviglie che la Terra ci offre.

Artists 4 the Planet, artisti riuniti per il Pianeta - ballerini, musicisti, attori, esperti di verde ed ecosostenibilità.

Da questo evento potrebbe nascere un nuovo bosco se si riempire il Teatro S. Marco, si potranno piantare circa 350 alberi!

E' possibile acquistare e prenotare i biglietti

chiamando il numero 0444922749 dalle ore 10 alle 12 / dalle ore 15 alle 18.

o tramite il seguente link https://tsmvicenza.it/php/singleEvent.php?id=157



Cos’è WOW Nature?

Il progetto WOWnature è stato creato da Etifor: uno spin-off dell’Università di Padova (un’azienda privata che ha fra i suoi soci l’Università) specializzato in consulenza, progettazione, ricerca e formazione in ambito ambientale. È stato creato da un gruppo di creativi, ricercatori, amanti della natura, stanchi di vedere aree verdi e boschi abbandonati o non accessibili.



Cos’è Artists 4 The Planet?

Artists 4 the Planet è una neonata associazione vicentina che ha lo scopo di riunire e mettere in collaborazione artisti, associazioni e cooperative provenienti da diversi ambiti artistici per sensibilizzare e educare la popolazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente attraverso eventi di promozione culturale, tra cui concerti, festival, laboratori nelle scuole.



Organizzazione dell’evento a cura dell’associazione Artist 4 the Planet

Con il patrocinio del Comune di Vicenza e il sostegno di AGSM-AIM, in collaborazione con WOWnature, l’associazione Amici dei Parchi e la scuola di danza Beat Street.