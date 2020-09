Arte in Arzignano: 30 stand di artisti

Arte in Arzignano: il 12 e 13 settembre saranno due giornate dove si potranno incontrare artisti al lavoro in Piazza Marconi e Piazza Libertà, dipingeranno e mostreranno le loro opere in 30 stand, accoglieranno il pubblico e spiegheranno la creazione di un opera. Saranno presenti pittori, grafici, scultori, ceramisti, vetrai, fotografi, alcuni dei quali lavoreranno in loco e in tempo reale dando ai visitatori la possibilità di vedere il processo di creazione e di interagire con domande.

Al centro della piazza sarà allestita una postazione di flash art lunga circa 20 m. con da carta da disegno e tutto il materiale necessario a colorare: pennelli, pennarelli, tempere… Saranno gli artisti stessi a dare il “la” all’attività, intervenendo, ognuno con la propria tecnica, sulle strisce di carta bianca, affinché il pubblico possa continuare la realizzazione dell’opera partendo dalle suggestioni disegnate. Sarà inoltre possibile, con un’offerta, farsi incorniciare e portare via un pezzo di “tela”.

Suoneranno il pianoforte il maestro Antonio Camponogara, accompagnato da ragazzi da lui stesso selezionati.

In Piazza Libertà infine, durante i due giorni verrà composta a terra un’opera sacra a due mani a cura della madonnara Francesca Schiavon. Il pubblico potrà osservare a più riprese la composizione girandoci attorno e apprezzandone il risultato dopo ore di lavoro.