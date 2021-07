Dal Dolore alla Bellezza: mostra d’arte contemporanea a Villa Valmarana ai Nani 

Classico e Contemporaneo a confronto, un viaggio tra la bellezza in diverse epoche alla ricerca del percorso liberatorio dell'uomo. Non poteva esservi sede più perfetta per accogliere l'iniziativa espositiva aperta al colto pubblico italiano e internazionale di Villa Valmarana ai Nani, testimonianza storica perfettamente conservata del genio del Tiepolo e che ha visto il grande Giambattista insieme al figlio Giandomenico Tiepolo, affrescare con scene di rarefatta e sublime bellezza le sale interne e la Foresteria, lasciando al mondo uno spettacolo visivo unico di elevazione artistica e spirituale.

DAL DOLORE ALLA BELLEZZA.

Dal 29 Luglio al 1 Agosto 2021 si terrà nella splendida cornice della Villa Veneta Valmarana ai Nani di Vicenza, testimonianza unica in Italia dei più famosi affreschi dei grandi Giambattista e Giandomenico Tiepolo, l'inaugurazione della Mostra di Arte Contemporanea organizzata dalle Curatrici e Galleriste Daniela Accorsi e Serena Caleca, rispettivamente Direttore della Galleria Accorsi Arte e Direttore Delegato dell'Accademia Internazionale di Arte Moderna AIAM Delegazione di Lecco nonché Fondatrice della Galleria virtuale, Blog d'arte FIGLIADARTE.IT.

L'iniziativa nasce dall'osservazione delle galleriste circa l'incremento della produzione artistica verificatasi durante il duro periodo di isolamento che ha coinvolto la cultura italiana e internazionale e della spinta ispiratrice stessa che la matrice del dolore ha innescato negli animi artistici facendo da leva per una rinnovata forza creativa.

Il titolo, che nasceva spontaneo per una manifestazione espositiva di questa nuova e intensa produttività artistica, infatti è stato determinante: "CONTAGIO: DAL DOLORE ALLA BELLEZZA", proprio per raccontare quella forza indomabile che spinge l'uomo verso la vita, facendolo risorgere fisicamente e spiritualmente dal giaciglio di ogni prova mediante la visione cosmica e impareggiabile della bellezza.

Gli artisti che parteciperanno con le loro opere alla manifestazione proverranno da varie parti d'Italia esprimendosi ciascuno secondo la propria tecnica preferenziale, pittura, scultura, fotografia e installazione, tutti con un messaggio umanitario da trasmettere.



Dal 29 Luglio al 1 Agosto 2021 dalle 10 alle 18, ovvero durante tutto il suo normale orario di apertura al pubblico. L'accesso ai luoghi dell'esposizione, Palazzina e Giardini della Villa, è compreso nel regolare costo del biglietto d'entrata alla Villa.

Per ulteriori informazioni su orari e tariffe è possibile visitare il sito: www.villavalmarana.com.