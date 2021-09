Arte a km zero: "Luce" le opere di Kristina Sophia in mostra da Edoardo Maria Maggiolo

Da sabato 4 a domenica 26 settembre Edoardo Maria Maggiolo ospita Kristina Sophia. E' la prima volta che Kristina Sophia presenta al pubblico le sue opere.Impossibile non rimanere affascinati dal suo racconto creativo, dai suoi colori.



Kristina Sophia pittrice: Luce



Khrystina Sofia incontra nel 2014 Shiloh Sophia McLoud, fondatrice del movimento "Intentional Creativity", grazie alla quale muove i primi passi nel mondo dei pennelli e del colore.

Questo incontro aprira' la strada ad un percorso creativo in continua evoluzione, che pone al centro della sua espressione il divino femminile e l'arte come linguaggio dell 'anima.

In questa luce ogni linea, curva, forma e colore diventa parte di una storia senza tempo, in cui il mondo reale e quello spirituale si fondono nello intrecciarsi di simboli, luoghi sacri e miti e leggende, appartenenti alle diverse culture del pianeta.

Le sue opere sono ispirate e dedicate a persone ed eventi che l' artista ha incontrato nel suo quotidiano, o durante i suoi viaggi; suscitando idee, percezioni ed intuizioni che prendono forme sulla tela, come lunghe lettere scritte all' universo.

L'artista vuole rimanere anonima, e noi rispettiamo la sua volontà.

Useremo solo il suo nome d'arte Kristina Sophia.



Le sue opere non possono rimanere nascoste.

