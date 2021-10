Arte a km zero... o quasi presso Edoardo Maria Maggiolo

Si inaugura oggi la mostra "I'm imperfect, therefore I am" presso Edoardo Maria Maggiolo,

E' il quarto artista che Edoardo Maria Maggiolo ospita, l'ultimo della prima serie di "Arte a km zero o

quasi".

Non è stata una passeggiata organizzare ogni incontro, ma le

soddisfazioni sono state tante: prima fra tutte l'entusiasmo con cui i vicentini hanno

accolto questo progetto.

Ogni incontro ha lasciato un segno, una riflessione, sicuramente qualcosa su cui

lavorare per progetti futuri.

Carmine Bellucci

illustratore

“I'm imperfect, therefore I am”

Carmine Bellucci è capace di creare e narrare. Dal suo pennello scaturiscono mondi

ipnotici e teatrali pieni di dinamismo ed energia. Il suo poetico linguaggio visivo è un

circo di sogni in cui l’occhio viaggia alla ricerca del dettaglio, dialogando

liberamente con forme e colori.

Ci troviamo di fronte a composizioni che uniscono tradizioni che vanno dal gusto

quasi classicheggiante per il dettaglio all’uso energico del colore tipico della cultura

pop contemporanea.

Il suo è uno stile immediato, quasi facile all’apparenza, privo di eccessive costruzioni

ma sostenuto da una capacità di composizione armonica e di uso delle forme. Il suo

personale vocabolario visivo accoglie la carica espressiva della modernità, portando

con sé e non dimenticando le lezioni dei maestri della classicità. Dunque non ignora

le sue radici italiane ma le rende il suo trampolino per avventurarsi in una ricerca di

un personale ed espressivo linguaggio visivo.

Il suo è un punto di vista, un commento visivo che va oltre le parole, ma che utilizza

l’universale codice di linee, colori e composizioni per dialogare con l’osservatore e

cercare significato nella realtà.



Inaugurazione sabato 2 ottobre

orario mostra:

dal mercoledi al venerdi 10.00-13.30 16.00-19.00

sabato e domenica 10.00 - 20.00

lunedi e martedi su appuntamento



0039 329 1350679

info@edoardomariamaggiolo.it

https://www.facebook.com/edoardomaria.maggiolo





a cura di Edoardo Maria Maggiolo

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...