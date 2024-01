Art & Ciocc, il Tour dei Cioccolatieri ad Asiago con la star del cioccolato Ernst Knam

Indirizzo non disponibile

Torna ad Asiago, dal 2 al 4 febbraio in Piazza Carli, all’interno di una grande tensostruttura riscaldata, ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri.

La tappa di Asiago è l’unica ad ospitare un personaggio famoso legato al mondo del cioccolato e della pasticceria. Quest’anno infatti tornerà ad Asiago il “Re del Cioccolato” Ernst Knam, con due speciali showcooking il sabato mattina alle ore 10:00 e alle ore 12:00. Entrambi gli appuntamenti sono già sold out, ma sarà possibile vedere gli showcooking attraverso il maxischermo posizionato nell’attigua Piazza II Risorgimento.

Oltre alla presenza di Ernst Knam, saranno numerosi gli eventi che si susseguiranno sul palco di Asiago dal 2 al 4 febbraio: showcooking dei maestri cioccolatieri e di chef rinomati del territorio dell’Altopiano dei 7 Comuni, degustazioni guidate ma anche vere e proprie sculture realizzate da artisti del territorio.

Un vero e proprio viaggio attraversando tutte le declinazioni del cioccolato con prodotti legati alle varie specialità e tradizioni regionali, per promuovere il cioccolato artigianale. Tra i vari prodotti, le tavolette create con il metodo “bean to bar”, ovvero “dalla fava alla tavoletta”. Fare "bean to bar" significa produrre il proprio personale cioccolato con due ingredienti: il cacao e lo zucchero!

Un weekend per scoprire il “cibo degli dei” in svariate tipologie e forme: tartufi, dragées, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato bio, vegan, senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP, oltre alla soggettistica con décolleté, scarpini da calcio, ferri e attrezzi, personaggi dei cartoon tutti in cioccolato.

Programma

VENERDì 2 FEBBRAIO

Ore 09.00-20.00: apertura degli stand dei cioccolatieri

Per tutta la giornata: sculture di cioccolato a cura degli scultori Beppino Lorenzet e Marco Pangrazio

Ore 11.00: inaugurazione ufficiale alla presenza delle Autorità

SABATO 3 FEBBRAIO

Ore 09.00-21.00: apertura degli stand dei cioccolatieri

Per tutta la giornata: sculture di cioccolato a cura degli scultori Beppino Lorenzet e Marco Pangrazio

Ore 10.00: showcooking a cura di Ernst Knam, lo chef racconterà la storia del cioccolato e preparerà 5 praline con ingredienti inediti (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria)*

Ore 12.00: showcooking a cura di Ernst Knam, lo chef racconterà la storia del cioccolato e preparerà 5 praline con ingredienti inediti (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria)*

* evento già sold out, vi si può assistere dal maxischermo posizionato nell’attigua Piazza II Risorgimento

Ore 15.00: “La Rivoluzione dello Strudel” showcooking a cura di Andrea Frigo della “Pasticceria Vecchia Milano” di Asiago (VI)

Ore 16.00: Pralineria e mendicanti "a cuore" showcooking a cura di Aurora Alexe della Pasticceria “Le Delizie di Aurora” di Montagnana (PD)

Ore 17.00: “Ceylon & Sicilia l’incontro tra due isole”, degustazione di Thè accompagnato da Cioccolato di Modica IGP a cura di Matteo Catanese di Mlesna Tea House di Asiago (VI). Ingresso gratuito su prenotazione al 340.9825553

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Ore 09.00-20.00: apertura degli stand dei cioccolatieri

Per tutta la giornata: sculture di cioccolato a cura degli scultori Beppino Lorenzet e Marco Pangrazio

Ore 10.00: “Segreti del bosco al cioccolato” (frollini e meringhe al cioccolato a forma di funghi e foglie), showcooking a cura di Aurora Alexe della Pasticceria “Le Delizie di Aurora” di Montagnana (PD)

Ore 11.00: “Un incontro con le api e t(h)e”, degustazione di Thè in abbinamento al miele a cura di Matteo Catanese di Mlesna Tea House di Asiago (VI) e Le Delizie dell’Alveare di Esine (BS). Ingresso gratuito su prenotazione al 340.9825553

Ore 16.00: “Cake al cioccolato a modo mio” showcooking a cura di Aurora Alexe della Pasticceria “Le Delizie di Aurora” di Montagnana (PD)