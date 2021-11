Art&Ciocc: il Tour dei Cioccolatieri a Bassano del Grappa

Da sabato 6 novembre alle 18, fino a lunedì 8 novembre alle 21, Piazza Libertà a Bassano sarà inondata dal profumo di cioccolatini, tartufi, tavolette, una grande festa dedicata al cibo degli dei.

Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore.

L’evento è ad ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid 19. Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina che chiediamo di utilizzare anche all'aperto in caso non sia possibile mantenere il distanziamento e di igienizzarsi le mani all’ingresso della piazza dove saranno presenti delle colonnine con apposito gel e segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzata da Mark. Co. & Co. Srl con il Comune di Bassano del Grappa e Confesercenti del Veneto Centrale.

PROGRAMMA:

Da sabato 6 novembre 18.00 -24.00, domenica 7 e lunedì 8 novembre 9-21

Apertura degli stand dei cioccolatieri

Domenica 7 novembre alle ore 11:00

Inaugurazione Ufficiale