Art & Ciocc, ad Asiago ritorna la magia del cioccolato

Dal 3 al 6 febbraio 2022 in centro storico ad Asiago torna “Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri” precisamente in Piazza Carli all’interno di una grande struttura coperta e riscaldata. Ci saranno nei vari stand cremini, cioccolatini e tavolette farcite di tutte le forme e i gusti. Liquori e creme da assaggiare e acquistare. La festa del cioccolato ospiterà maestri cioccolatieri da tutta Italia che proporranno specilità regionali e sculture di cioccolato. Non mancheranno cooking show, degustazioni e ospiti speciali.

La celebrazione del cioccolato in tutte le sue forme quest’anno ha come con un ospite d’eccezione: Damiano Carrara, Pastry Chef la mattina di sabato 5 febbraio.

(foto asiagoneve.com)