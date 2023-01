Art & Ciocc ad Asiago, ospite Benedetta Parodi

Dal 3 al 5 febbraio 2023 i migliori artigiani cioccolatieri da tutta Italia vi aspettano nella splendida località sull’Altopiano, in Piazza Carli, dove una grande tensostruttura riscaldata ospiterà per 3 giorni moltissimi eventi: degustazioni, showcooking. Sabato 4 febbraio ospite speciale BENEDETTA PARODI.

Torna ad ASIAGO per la nona edizione ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale.

Da venerdì a domenica gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cuneesi, cremini, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle napoletane, crepes con creme spalmabili e chi più ne ha più ne metta.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri sarà un’occasione per vivere la città ed offrire a cittadini e turisti un evento di qualità; non sarà solo un’esperienza per il palato, ma una festa per tutti, con showcooking e dimostrazioni anche dei ristoratori e pasticceri locali.