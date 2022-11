Art & Ciocc, arriva il cibo degli dei a Bassano del Grappa

Dal 4 al 6 novembre 2022 Piazza Libertà a Bassano sarà inondata dal profumo di cioccolatini, tartufi, tavolette, una grande festa dedicata al cibo degli dei.

Gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di leccornie con il cacao, e particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari: cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo ovvero che non subisce la tostatura, un processo che determina la perdita di alcuni nutrienti come vitamine e sali minerali meno resistenti al calore.

Programma

- “Dalle fave di cacao al cioccolato”: dimostrazione del processo tecnico-produttivo del cioccolato a partire dalle fave fermentate

- “Come fare una pralina a casa”: breve corso per la realizzazione a casa di una pralina senza l'ausilio delle attrezzature professionali

- “Merenda in fabbrica”: produzione artigianale delle materie prime di crema spalmabile alla nocciola da degustare

- “Le mani in pasta” laboratorio per bambini e adulti con piccoli consigli tecnici e pratici per la produzione di cioccolatini e tavolette ripiene con degustazione finale.

Il tour dei cioccolatieri

Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia proporranno assaggi, vendita e dimostrazioni di delizie e specialità al cioccolato di ogni genere. Sarà possibile compiere un viaggio attraverso le infinite declinazioni del cioccolato: dal liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, ai cuneesi al rhum, dal cioccolato di Modica al maxi-cremino alla nocciola e al gianduia, passando per torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molte altre specialità che promettono di deliziare anche i palati più esigenti.