Arrosto in piazza a Fara Vicentino, spiedo di quaglia e maiale

Domenica 16 Ottobre 2022, si terrà, in Piazza a Fara Vicentino, Arrosto in Piazza, organizzato dal Comune di Fara Vicentino in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo Apostolo, la Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" e la Pro Loco di Fara Vicentino.

Menù: quaglia + maiale + polenta onta + fagioli: € 12,00 tutto riposto in pratici contenitori d'asporto. L'orario del ritiro è indicato sul tagliando adesione con inizio alle ore 11:30.

Disponibile solamente su prenotazione presso: Carollo frutta e verdura, Fioreria Carollo, Il Gusto di Patty, Bar Sport, Bar Pozzan oppure la Pro Loco al Sabato dalle ore 17:00.

Il ricavato sarà devoluto alla Scuola dell'infanzia "Sacro Cuore".

Per informazioni inviare un'email all'indirizzo: prolocofara@yahoo.it oppure visitare il sito web: www.prolocofaravicentino.it