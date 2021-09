Arriva Sabina Guzzanti a Vicenza

Cinema Odeon: la regista Sabina Guzzanti presenta al pubblico mercoledì 22 settembre “Spin Time – Che fatica la democrazia!” che ha partecipato alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato proposto alle Giornate degli Autori.

Il documentario diretto da Sabina Guzzanti ha per protagonista un palazzo occupato di 17mila metri quadri, noto per il gesto dell'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che nel 2019 riattaccò la corrente dell’edificio, abitato da 180 famiglie indigenti. Due i plot che si intrecciano nel racconto: delle votazioni continuamente rimandate e uno spettacolo con regole e finalità del tutto particolari.

«Questo film – spiega Sabina Guzzanti - non vuole suscitare il senso di colpa nello spettatore. Non vuole denunciare né svelare verità nascoste. Se c’è una verità che si può trovare, somiglia a quella sensazione di tiepidezza, che chiamiamo simpatia umana. I bambini che aprono e chiudono il racconto non sono lì per impietosirci, ma per proteggerci dai giudizi meschini. Nato come sede dell’Ipdap, istituto previdenziale poi dismesso, privatizzato con le cartolarizzazioni, oggi l’edificio ospita dei senzatetto come perseguisse una vocazione alla solidarietà. In uno degli ingressi campeggia un enorme quanto opprimente bassorilievo in bronzo finanziato con la legge dei tempi del fascio, detta del 2%. Sono rimasta a lungo ad osservarlo perplessa, domandandomi cosa voleva rappresentare l’artista, finché il bassorilievo non ha cominciato a parlare davanti alla telecamera. Allora – conclude la regista - ho preso il canovaccio della sceneggiatura che avevo preparato, e l’ho buttato nel secchio».

Attrice e autrice satirica, di teatro, cinema, regista di film di finzione e documentari e scrittrice, in televisione Sabina Guzzanti ha iniziato con La “TV delle ragazze” e proseguito con altri programmi come “Avanzi”, “Pippo Chennedy” e “Riot”. Sul fronte del cinema ha interpretato per Giuseppe Bertolucci “I cammelli” e “Troppo sole”. È alla sua ottava prova come autrice e regista.

L'incontro al Cinema Odeon di Vicenza è fissato per mercoledì 22 settembre alle 20.15.

L’evento speciale si inserisce nella programmazione di prima visione dell’Odeon (tutti i titoli su www.odeonline.it), che si affianca a quella del Cineforum, ripartito nei giorni scorsi.

Per “Spin Time”, anticipato dall’incontro con Sabina Guzzanti, biglietto unico a 7 euro, già disponibile in cassa oppure online www.odeonvicenza.18tickets.it, o ancora utilizzando la nuova App del Cinema Odeon, scaricabile da App Store o Google Play.

Dopo l’evento speciale, il film sarà riproposto da venerdì 24 settembre con vari spettacoli in sala Odeon (info e orari su www.odeonline.it).